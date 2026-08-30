Gatos
Ibiza se suma a la movilización estatal para exigir el cumplimiento de la ley de colonias felinas
La concentración se celebrará el domingo 6 de septiembre en la plaza de sa Graduada bajo el lema 'Los gatos tienen ley'
Ibiza se sumará el próximo domingo 6 de septiembre a la movilización estatal convocada para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 en materia de colonias felinas. La concentración tendrá lugar a las 12 horas en la plaza de sa Graduada, junto a los antiguos juzgados de Ibiza.
La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de la isla para participar en esta protesta, convocada bajo el lema 'Los gatos tienen ley'. La movilización reclama a los ayuntamientos y administraciones públicas que cumplan las obligaciones recogidas en la normativa estatal de protección animal en relación con los gatos comunitarios.
La convocatoria defiende que la gestión de colonias felinas, el control poblacional mediante el método CER —Captura, Esterilización y Retorno— y la atención veterinaria son competencias municipales. Desde las entidades organizadoras se remarca que la labor voluntaria puede colaborar con las administraciones, pero no sustituir indefinidamente sus obligaciones legales.
Convocatoria estatal
La protesta de Ibiza forma parte de una convocatoria estatal que reunirá el mismo día concentraciones y manifestaciones en distintos puntos de España. Según la nota de prensa de la iniciativa, un total de 38 movilizaciones reclamarán simultáneamente el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023, aprobada hace más de tres años.
Las entidades convocantes denuncian que, pese a la existencia de la ley, siguen existiendo carencias importantes en su aplicación en numerosos municipios. Entre ellas, señalan la falta de programas CER estables, censos, identificación de los animales, atención veterinaria, trazabilidad y mecanismos de seguimiento de las colonias.
La campaña insiste en que muchas personas gestoras continúan asumiendo con su propio dinero gastos de alimentación, esterilización, atención veterinaria y otras necesidades de los gatos comunitarios, además de dedicar tiempo y trabajo voluntario a una gestión que corresponde a las administraciones.
«Exigimos que se cumpla la ley que ya existe»
«No pedimos una nueva ley. Exigimos que se cumpla la ley que ya existe», resume la reivindicación principal de la movilización.
El movimiento reclama también protección para las personas que colaboran en la gestión de colonias felinas frente a situaciones de hostigamiento, amenazas o impedimentos para desarrollar su labor, así como transparencia y control cuando los servicios se externalizan a empresas.
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