Masificación
Ibiza, a la reconquista de sus playas contra la masificación turística: "Miris on miris tot són guiris"
Cerca de un centenar de personas se citan en Cala Saladeta en una nueva acción contra la masificación turística
Cerca de un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, han acudido esta mañana, a primera hora, a la playa de Cala Saladeta en una nueva acción para protestar contra la masificación turística: una Xindriada popular. La cita, convocada por la Associació de Joves d'Eivissa, era pronto, entre las 8 y las 9 de la mañana, para poder llegar a la playa, ya que más tarde el aparcamiento se llena y cierran el acceso rodado hasta la cala. A pesar de las tempranas horas para ser un domingo, la gente ha respondido y a las nueve ya había decenas de residentes extendiendo sus toallas en el pequeño arenal de Sant Antoni.
Los turistas que llegaban no entendían qué estaba pasando y se sorprendían al ver la playa completamente tomada por las toallas de los isleños. Después de darse un chapuzón para aliviar el calor, los asistentes han puesto música y, al ritmo de 'Anàrem a Sant Miquel', han degustado los cortes de sandía que llevaban para el acto de protesta. Una escena que a algunos recordará a su infancia, cuando la sandía de Ibiza era un imprescindible en los domingos de playa en familia.
En la arena, extendida, la pancarta, en la que se podía leer: "Miris on miris tot són guiris. Ibiza mata Eivissa" (mires donde mires todo son guiris). Además, en una de las esquinas, un cartón con el dibujo de una payesa que rezaba: "Agafa sa maleta i ves-te'n a ca teua" (coge la maleta y vete a tu casa). "Fins sa figa de massificació turística" (hasta el higo de masificación turística). En un momento, antes de leer el manifiesto, los protestantes se han juntado sobre la arena y, con las pancartas y carteles en la mano, han chillado si consigna: "Eivissa no es ven ni per deu ni per cent"(Ibiza no se vende ni por diez ni por cien) o "Eivissa es defensa, Eivissa no està en venda" (Ibiza se defiende, Ibiza no se vende).
(Habrá ampliación).
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