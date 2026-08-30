“¡El brazo de gitano, salvarlo!”: una abuela, una tabla de 'paddle surf' y una receta en pleno mar de Ibiza

Una tabla de paddle surf, un brazo de gitano, un vermut y una abuela dispuesta a seguirle el juego. Carla Martín ha vuelto a encontrar en Ibiza el escenario perfecto para uno de sus vídeos más disparatados. La creadora malagueña se ha lanzado esta vez a cocinar en pleno mar acompañada por su abuela Estrella, con las olas como invitadas inesperadas.

Fiel a su estilo, Martín presenta a su compañera de aventura. «Aquí estoy con mi abuela Estrella», anuncia, mientras ambas intentan acomodarse sobre una tabla de paddle surf cargada con todo lo necesario para preparar la receta.

Y antes de empezar, una primera necesidad: relajarse. «Yo creo que necesitamos un vermut», propone Carla. Su abuela no parece poner demasiadas objeciones.

El reto consiste en preparar un brazo de gitano salado en mitad del mar. Una receta que sobre tierra firme podría no presentar demasiadas complicaciones, pero que sobre una tabla que se mueve al ritmo de las olas se convierte rápidamente en una prueba de equilibrio.

Abuela y nieta comienzan trabajando con las patatas que sirven de base para la elaboración. Después llega el relleno, que habían tenido la precaución de preparar previamente en casa para evitar que la experiencia se convirtiera en una auténtica odisea.

«Mira el relleno qué bueno, que lo hemos preparado de casa porque si no esto ya hubiera sido una odisea», explica Martín. La mezcla incluye huevo, aceitunas, jamón cocido y sardina ahumada. Todo ello se va repartiendo mientras las dos intentan no perder el equilibrio y continúan bromeando.

La abuela Estrella, protagonista

Aunque Carla dirige la aventura, su abuela no tarda demasiado en convertirse en una de las grandes protagonistas del vídeo. Estrella se suma a las bromas de su nieta, da instrucciones durante la preparación y deja claro que hay algo que no está dispuesta a sacrificar por la grabación: su peinado.

«Mi abuela es que viene con los pelos de peluquería», cuenta Carla. Estrella confirma poco después que no quiere mojarse porque quiere mantenerse «guapa». Entre patatas, relleno y mayonesa, ambas consiguen avanzar con el brazo de gitano mientras disfrutan de una jornada que parece discurrir con relativa tranquilidad. Hasta que llegan las olas.

«¡El brazo de gitano, salvarlo!»

Cuando la receta está prácticamente terminada, varias olas sacuden la tabla y convierten la cocina improvisada en una pequeña operación de rescate. «¡La ola, la ola, la ola!», empiezan a gritar mientras intentan evitar que los vasos, los ingredientes y el resto de utensilios terminen en el agua.

Pero hay algo todavía más importante que proteger. «¡El brazo de gitano! ¡Salvarlo, salvarlo, salvarlo!», exclama Carla mientras intenta sujetar la comida. En medio del caos tampoco se olvidan de Estrella. «¡La abuela, la abuela, la abuela!», repite Martín mientras una nueva ola se acerca a la tabla.

La escena resume el tono de un vídeo en el que cocinar es casi lo de menos. Nieta y abuela se ríen de cada contratiempo mientras intentan mantener a salvo tanto la receta como a ellas mismas.«Nosotras estamos ya preparadas para un tsunami», bromean después de superar uno de los momentos más complicados.

Receta salvada

Contra todo pronóstico, el brazo de gitano sobrevive. Tras terminar de montarlo y cubrirlo con mayonesa, llega el momento de comprobar si tanto esfuerzo ha merecido la pena. El resultado convence a Carla. «Está tremendo», asegura después de probarlo.

La creadora malagueña suma así una nueva ocurrencia a sus vídeos grabados sobre paddle surf en Ibiza, donde ha convertido situaciones cotidianas en escenas cargadas de humor.

Esta vez, sin embargo, ha encontrado una compañera capaz de disputarle el protagonismo. Y después de cocinar sobre una tabla y sobrevivir a las olas junto a su abuela, ambas ya parecen pensar en el siguiente nivel. «El año que viene nos echamos ya en un barco», bromean.