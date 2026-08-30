'Xindriada' contra la masificación turística de Ibiza: “Si llegamos antes y somos muchos, los ‘guiris’ no podrán ocupar toda la arena”

Cuando el sol apenas calentaba la arena, sobre las ocho de la mañana de este domingo, los primeros pareos ya estaban extendidos en Cala Saladeta. No eran turistas madrugadores: eran ibicencos. La Associació de Joves d'Eivissa (AJE) había convocado una Xindriada popular, en forma de protesta contra la masificación turística que ha reunido a cerca de un centenar de personas en una de las calas más pequeñas, instagrameables y frecuentadas de la isla, en el municipio de Sant Antoni.

La estrategia era sencilla y, a la vez, simbólica: llegar antes que los visitantes y ocupar el espacio que, según denuncian, llevan años sin poder disfrutar. "Hemos organizado esto para reclamar el espacio público e intentar recuperar nuestras playas", explicaba Claudia Sorà, coordinadora de la comisión de Formación de AJE, mientras a su alrededor seguían llegando jóvenes con neveras, más de un pareo por persona y sombrillas. Sorà condensa así el malestar de buena parte de los jóvenes de la isla: viven, dice, "en una isla prácticamente colonizada por los turistas", donde ningún espacio -ni los comerciales ni los públicos- se siente propio.

Imágenes de la protesta en Ibiza contra la masificación turística en Cala Salaeta / J.A. Riera

Hoy, por una vez, los residentes han sido los primeros en llegar y ocupar la arena. "Si llegamos antes y somos muchos, los guiris no podrán ocupar toda la arena", señalaba, aclarando que la intención no era la confrontación sino disfrutar de un espacio "perdido". Añadía que los turistas que hoy se han acercado a la cala se han topado con el mismo problema que arrastran los ibicencos desde hace años: llegar a una playa y no encontrar dónde sentarse.

La elección de Cala Saladeta no fue casual. Se trata de un arenal reducido y muy masificado, lo que permitía a los convocantes ocupar el espacio con relativa rapidez con sus toallas y pareos, dejando claro el mensaje desde primera hora.

Sandías, juegos y "fer comunitat"

Más allá de la reivindicación, la jornada tenía también vocación de encuentro entre jóvenes ibicencos. Silvia Ramón, encargada de comunicación de AJE, explicaba que a lo largo de la mañana se organizarían dinámicas para que los asistentes pudieran conocerse. Natural de Portinatx, Ramón destacaba la procedencia diversa de los asistentes: había gente de Sant Antoni, es Cubells, Santa Eulària y de prácticamente todos los rincones de la isla. Entre las actividades previstas, un torneo de vóley playa, un juego del pañuelo con la sandía como protagonista en lugar del clásico trapo, y una yincana para cerrar la jornada por la tarde. No podían faltar las xíndries. Sobre las nueve de la mañana llegaban por mar las primeras sandías, transportadas en barco hasta la cala.

Irene Riera, miembro de la asociación, reconocía que se trataba de la primera vez que organizaban una convocatoria de este calibre. "Esperemos que sea la primera de muchas", deseaba, sorprendida por una respuesta que ni ella ni el resto de la organización esperaban. Insistía en que la cita, madrugadora por necesidad dado que la cala es "uno de los lugares más turistificados de la isla", buscaba sobre todo que cualquiera que se acercara se sintiera cómodo participando en las dinámicas de grupo. "Se trata de hacer piña por una buena causa", resumía.

Claudia Sorà y Silvia Ramon, coordinadoras de la Associació de Joves d'Eivissa. / J.A. Riera

Tanto Riera como Ramón coincidían en señalar una preocupación que va más allá de la masificación: el retroceso del catalán como lengua de uso cotidiano. "Se está perdiendo, el que no tiene familia ibicenca en casa no lo habla con nadie más de su entorno, y eso no puede ser", apuntaban. A eso se suma cierta vergüenza: para muchos jóvenes, la lengua propia ha quedado relegada casi en exclusiva al aula.

En la playa, sin embargo, ese patrón se invertía. Entre los asistentes se podía escuchar eivissenc de forma generalizada, y la música que sonaba -en catalán de manera deliberada- cumplía también una función reivindicativa: dejar claro a los "guris", en palabras de los propios organizadores, que "som a Eivissa".

No todos los presentes eran ibicencos de nacimiento. Ana Tudurí, profesora menorquina afincada en Ibiza, se sumó tras ver la convocatoria en Instagram. Explicaba que en su isla natal también se organizan iniciativas similares. A su juicio, el modelo turístico actual ha derivado en una masificación que resta espacios a la población local, con un efecto directo sobre la vivienda: "La presión del sector turístico dispara los alquileres hasta convertir el acceso a una vivienda asequible en una tarea casi imposible para los residentes", apuntaba.

Reparten sandía cortada en la Xindriada popular de Cala Saladeta. / J.A. Riera

Lectura del manifiesto

Hacia las diez y media de la mañana, con la cala ya completamente abarrotada -pese a las restricciones de aparcamiento que la organización había previsto explotar a su favor- las representantes de AJE leyeron el manifiesto de la jornada mientras el resto de asistentes sostenía en alto las pancartas. Entre algún que otro 'Anàrem a Sant Miquel', los lemas más repetidos eran: "Miris on miris tot són guiris. Ibiza mata Eivissa" (mires donde mires todo son guiris), "Eivissa no es ven ni per deu ni per cent" (Ibiza no se vende ni por diez ni por cien) o "Gentrificació a casa meva no" (Gentrificación en mi casa no).

"Cualquier espacio con potencial turístico se masifica de repente, dejándonos sin rincones para disfrutar de la tierra donde vivimos y trabajamos, que es nuestra antes que suya", recitaba Sorà mientras denunciaba que la cultura y la lengua propias se ven cada vez más expulsadas de los espacios públicos, y quedan reducidas a "una simple atracción para turistas en fechas señaladas". Su compañera y presidenta de la asociación, Marga Torres, cerró la lectura del manifiesto responsabilizando a las instituciones: "Los cinco ayuntamientos, el Consell y el Govern balear dan la espalda a lo que nos ha hecho ser quienes somos, a nuestra historia y a nuestra identidad ibicenca". Para muchos jóvenes de Ibiza la solución no es desestacionalizar, "no necesitamos turistas en invierno, nos sobran en verano", repetía el manifiesto.

Pasado el mediodía, con el sol ya en lo más alto, la playa seguía llena de pareos, sandía y banderas payesas. La Xindriada, para sus organizadores, no era un punto final sino el arranque de un movimiento que, aseguran, tiene vocación de repetirse en otras calas de la isla.