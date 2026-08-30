Iglesias
El Obispo de Ibiza llama a rezar por Ceuta y encomienda la ciudad a la Virgen de África
La iniciativa coincidirá con la festividad de Ceuta este 2 de septiembre y pedirá también por quienes tienen responsabilidades de gobierno
El Obispado pide por la seguridad de los vecinos y por una convivencia pacífica en la ciudad autónoma
El Obispado de Ibiza ha anunciado que las misas que se celebren el próximo 2 de septiembre en todas las parroquias de Ibiza y Formentera se ofrecerán por la paz, la seguridad y la convivencia en Ceuta, coincidiendo con la festividad de la ciudad autónoma.
La diócesis pitiusa ha explicado este domingo que la celebración adquiere este año «una significación especial» a raíz de la situación que atraviesa Ceuta. En su comunicado, el Obispado expresa su apoyo a quienes desean «el restablecimiento del orden, de la seguridad y de la convivencia» en la ciudad.
Pedir por la paz y la vuelta a la normalidad de los ceutíes
Con este motivo, el obispo de Ibiza ha decretado que las eucaristías del 2 de septiembre en todas las parroquias de la diócesis se dediquen a pedir por la paz y por una vuelta a la normalidad que permita a los ceutíes continuar con su vida cotidiana.
Las celebraciones religiosas incluirán además una petición por quienes tienen responsabilidades en el Gobierno de España y en la defensa de la integridad territorial, para que, según señala el Obispado, «hagan cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades».
El comunicado concluye con una invocación a Santa María, venerada en Ceuta bajo la advocación de la Virgen de África, para que proteja a la ciudad y a sus habitantes.
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