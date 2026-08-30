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El Obispo de Ibiza llama a rezar por Ceuta y encomienda la ciudad a la Virgen de África

La iniciativa coincidirá con la festividad de Ceuta este 2 de septiembre y pedirá también por quienes tienen responsabilidades de gobierno

El Obispado pide por la seguridad de los vecinos y por una convivencia pacífica en la ciudad autónoma

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas durante una entrevista al Diario de Ibiza.

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas durante una entrevista al Diario de Ibiza. / Sergio Cañizares

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Obispado de Ibiza ha anunciado que las misas que se celebren el próximo 2 de septiembre en todas las parroquias de Ibiza y Formentera se ofrecerán por la paz, la seguridad y la convivencia en Ceuta, coincidiendo con la festividad de la ciudad autónoma.

La diócesis pitiusa ha explicado este domingo que la celebración adquiere este año «una significación especial» a raíz de la situación que atraviesa Ceuta. En su comunicado, el Obispado expresa su apoyo a quienes desean «el restablecimiento del orden, de la seguridad y de la convivencia» en la ciudad.

Pedir por la paz y la vuelta a la normalidad de los ceutíes

Con este motivo, el obispo de Ibiza ha decretado que las eucaristías del 2 de septiembre en todas las parroquias de la diócesis se dediquen a pedir por la paz y por una vuelta a la normalidad que permita a los ceutíes continuar con su vida cotidiana.

Las celebraciones religiosas incluirán además una petición por quienes tienen responsabilidades en el Gobierno de España y en la defensa de la integridad territorial, para que, según señala el Obispado, «hagan cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades».

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El comunicado concluye con una invocación a Santa María, venerada en Ceuta bajo la advocación de la Virgen de África, para que proteja a la ciudad y a sus habitantes.

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