El Obispo de Ibiza llama a rezar por Ceuta y encomienda la ciudad a la Virgen de África

El Obispado de Ibiza ha anunciado que las misas que se celebren el próximo 2 de septiembre en todas las parroquias de Ibiza y Formentera se ofrecerán por la paz, la seguridad y la convivencia en Ceuta, coincidiendo con la festividad de la ciudad autónoma.

La diócesis pitiusa ha explicado este domingo que la celebración adquiere este año «una significación especial» a raíz de la situación que atraviesa Ceuta. En su comunicado, el Obispado expresa su apoyo a quienes desean «el restablecimiento del orden, de la seguridad y de la convivencia» en la ciudad.

Pedir por la paz y la vuelta a la normalidad de los ceutíes

Con este motivo, el obispo de Ibiza ha decretado que las eucaristías del 2 de septiembre en todas las parroquias de la diócesis se dediquen a pedir por la paz y por una vuelta a la normalidad que permita a los ceutíes continuar con su vida cotidiana.

Las celebraciones religiosas incluirán además una petición por quienes tienen responsabilidades en el Gobierno de España y en la defensa de la integridad territorial, para que, según señala el Obispado, «hagan cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades».

El comunicado concluye con una invocación a Santa María, venerada en Ceuta bajo la advocación de la Virgen de África, para que proteja a la ciudad y a sus habitantes.