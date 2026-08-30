Ayudas para el alquiler en Ibiza: estos son los requisitos para solicitarlas a partir del 1 de septiembre

El Govern balear abrirá este martes, 1 de septiembre, el plazo para solicitar las ayudas de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, correspondiente a los años 2026 y 2027. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de septiembre.

La convocatoria, gestionada por la dirección general de Vivienda y Arquitectura, contempla ayudas de 250 euros mensuales por persona, con un máximo de 6.000 euros durante los dos años incluidos en el programa. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda o habitación de alquiler a jóvenes de hasta 35 años que cumplan los requisitos establecidos.

Las ayudas permitirán cubrir parte de las 24 mensualidades comprendidas entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y cuentan con un presupuesto de 4,8 millones de euros procedentes de fondos estatales.

La convocatoria mantiene las condiciones de años anteriores, fijadas por el Gobierno central mediante un real decreto de 2022. De este modo, pueden acogerse al Bono Alquiler Joven los contratos de viviendas cuya renta no supere los 900 euros mensuales, así como los alquileres de habitaciones de hasta 450 euros al mes.

El Ejecutivo autonómico considera, sin embargo, que estos límites no se ajustan a la realidad actual del mercado inmobiliario de Baleares. Por este motivo, ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un incremento de las cuantías máximas de alquiler para que las ayudas puedan llegar a un mayor número de jóvenes en próximas convocatorias.

Requisitos para acceder a las ayudas

Los solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia regular en España y una edad máxima de 35 años. Además, tendrán que figurar como titulares de un contrato de alquiler que se encuentre dentro de los límites establecidos por la convocatoria.

Los ingresos anuales del solicitante o de su unidad de convivencia no podrán superar tres veces el Iprem. Tampoco podrán ser propietarios de otra vivienda y deberán encontrarse al corriente del pago de las rentas de alquiler.

El Bono Alquiler Joven no será compatible con las ayudas ordinarias al alquiler, una condición que el Govern mantiene con el objetivo de ampliar el número de personas que pueden beneficiarse de los distintos programas de apoyo a la vivienda. Toda la información sobre la convocatoria y el procedimiento para presentar las solicitudes estará disponible en la página del Gover.