Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza

Una mujer de 28 años ha resultado herida grave esta madrugada en un accidente de tráfico entre un coche y un camión de recogida de basuras en la carretera de Ibiza a Sant Josep, a la altura de Cas Costas, en el kilómetro 4 de la EI-700. A las 4.50 horas e este sábado, el SAMU 061 recibió el aviso por un choque frontolateral entre un turismo y un camión.

Según explican testigos presenciales, el coche circulaba en dirección a Sant Josep cuando habría invadido el carril contrario, en sentido Ibiza, por el que circulaba correctamente el camión de recogida de basuras. El turismo colisionó violentamente contra la parte delantera izquierda del vehículo pesado por causas que todavía se desconocen y que investiga la Guardia Civil de Tráfico.

DI

A consecuencia del impacto, el turismo quedó totalmente destrozado, mientras que el camión también resultó gravemente afectado.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del SAMU 061, con una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, además de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos de Ibiza y equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza.

La víctima fue excarcelada

Los bomberos tuvieron que excarcelar a la ocupante del turismo. Los sanitarios estabilizaron a la mujer, de 28 años, y la trasladaron al Hospital Can Misses en estado grave en una ambulancia de soporte vital avanzado, con el código politrauma activado.

También fue necesaria la intervención de una grúa de gran tonelaje para retirar los vehículos siniestrados, que obstaculizaban completamente la vía.

La carretera permaneció cortada en ambos sentidos entre la rotonda de Can Bellotera y la rotonda de la Purina mientras se realizaban las labores de rescate, retirada de los vehículos y limpieza de la calzada, donde quedaron esparcidos numerosos restos de los dos vehículos implicados.

Este siniestro recuerda a otro accidente ocurrido el 2 de diciembre de 2023 en la carretera de Santa Eulària, cuando un vehículo de alta gama colisionó también contra un camión de recogida de basuras. En aquel fatal accidente fallecieron dos jóvenes.