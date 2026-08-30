Recursos Hídricos
Emeterio Moles, director gerente de Abaqua: "Yo bebo y cocino con el agua del grifo de Sant Josep muy tranquilo"
Moles, residente en Sant Jordi, defiende la calidad del suministro de agua en el municipio de Sant Josep
Como vecino de Sant Jordi, el director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, se siente en la necesidad de pronunciarse para defender la calidad del suministro domiciliario en el municipio de Sant Josep: «Yo bebo y cocino con el agua del grifo muy tranquilo», sentencia.
Moles se posiciona así en la reciente polémica generada por las acusaciones de la Alianza por el Agua: a partir de los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) de 2025, esta plataforma advertía de que las analíticas calificaron como «no apta» para el consumo el agua que se recibió en el mes de julio en Cala de Bou-Port des Torrent.
El responsable de Abaqua subraya que los controles sanitarios que aplican la empresa concesionaria y los ayuntamientos garantizan la calidad del suministro que llega a los domicilios. Igualmente, defiende que esa analítica estaba contaminada y que un segundo análisis confirmó que el agua era apta para el consumo, tal y como sostuvo el Ayuntamiento de Sant Josep en respuesta a la Alianza por el Agua.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento