Emeterio Moles, director gerente de Abaqua: "Yo bebo y cocino con el agua del grifo de Sant Josep muy tranquilo"

Como vecino de Sant Jordi, el director gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles, se siente en la necesidad de pronunciarse para defender la calidad del suministro domiciliario en el municipio de Sant Josep: «Yo bebo y cocino con el agua del grifo muy tranquilo», sentencia.

Moles se posiciona así en la reciente polémica generada por las acusaciones de la Alianza por el Agua: a partir de los datos del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac) de 2025, esta plataforma advertía de que las analíticas calificaron como «no apta» para el consumo el agua que se recibió en el mes de julio en Cala de Bou-Port des Torrent.

El responsable de Abaqua subraya que los controles sanitarios que aplican la empresa concesionaria y los ayuntamientos garantizan la calidad del suministro que llega a los domicilios. Igualmente, defiende que esa analítica estaba contaminada y que un segundo análisis confirmó que el agua era apta para el consumo, tal y como sostuvo el Ayuntamiento de Sant Josep en respuesta a la Alianza por el Agua.