Cuando el dinero de las flores llega donde más hace falta

Había un hombre en un tanatorio que no sabía qué hacer con el sobre. Lo había preparado para comprar flores, como siempre. Pero la esquela decía: «En lugar de flores, la familia agradece donaciones a…». No era la primera vez que leía esa frase, pero fue la primera vez que la entendió.

Ese momento se repite cada día en miles de velatorios y otros eventos familiares de todo el mundo. Y no es accidental. Detrás hay un movimiento silencioso, sin nombre ni portavoz oficial, que lleva décadas reencauzando el dinero que gastamos en gestos hacia los lugares donde puede hacer algo real.

Flores que no llegan a marchitarse

El origen anglosajón de la expresión lo dice todo: «in lieu of flowers», «en lugar de flores». La frase aparece en esquelas de obituarios estadounidenses al menos desde los años sesenta, cuando algunas familias empezaron a incomodarse con la imagen de cientos de ramos apilados en una capilla ardiente mientras sus vecinos no podían pagar el tratamiento médico.

Hoy existe hasta una plataforma dedicada exclusivamente a esto: ILOF.com, In Lieu of Flowers, que permite crear páginas conmemorativas personalizadas para canalizar donaciones en nombre de la persona fallecida. Los familiares comparten el enlace, los allegados contribuyen, y el dinero va directo a la causa que la familia ha elegido. Sin flores que se marchiten. Sin gastos de envío.

El modelo ha sido adoptado por hospitales, asociaciones de pacientes, organizaciones de investigación y entidades de acción social en decenas de países. En España, la tendencia lleva años creciendo dentro del mundo oncológico. En las Pitiusas, ese camino tiene nombre concreto: APAAC, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, gestiona el programa ‘En Memoria de’, que permite a cualquier familia de Ibiza o Formentera recibir donaciones solidarias en honor a un ser querido fallecido, en lugar de flores, con acompañamiento personal durante todo el proceso.

No es una campaña de captación. Es otra cosa.

Despedirse de otra manera

El fenómeno no se queda en los funerales. Facebook demostró hace años que los contextos emocionales —cumpleaños, celebraciones, momentos de afecto— funcionan igual de bien orientados hacia una causa que hacia un regalo. La solidaridad no entiende de formato.

Pero hay un gesto que merece su propio espacio: la despedida. Cuando alguien muere después de una enfermedad larga, quienes le rodearon saben quiénes estuvieron ahí. Conocen a las personas que le acompañaron en los días más duros —en la sala de espera, en las sesiones de tratamiento, en los momentos en que la familia no sabía muy bien qué hacer. Saben qué asociación estuvo presente cuando más se necesitaba.

Enviar flores es un gesto hermoso. Pero hay otro que permanece más tiempo. Cuando el dolor por la pérdida de alguien se convierte en una donación a la entidad que le acompañó en vida, ese dinero no se marchita a los pocos días: paga horas de atención, financia recursos de apoyo, llega a otra familia que ahora mismo está atravesando lo mismo. La persona que ya no está sigue, de algún modo, ayudando.

No hace falta haber conocido a la asociación antes. Basta con saber que estuvo ahí, y con querer que eso continúe.

Bodas, comuniones y la empresa que renunció al jamón

En España, la transformación de bodas y comuniones en actos solidarios lleva años ganando terreno. Organizaciones como CRIS Contra el Cáncer, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo o la Fundación Vencer el Cáncer tienen programas específicos para esto. La mecánica habitual: los novios —o los padres que organizan una comunión— renuncian al regalo convencional y piden a sus invitados que donen a una causa. A cambio, la organización emite un certificado y en algunos casos gestiona el detalle de agradecimiento para los asistentes.

El programa #TuEventoVec de la Fundación Vencer el Cáncer permite crear una página personalizada para cualquier celebración. CRIS Contra el Cáncer tiene una sección específica llamada Bodas y Celebraciones solidarias. MSF ofrece hasta invitaciones personalizadas para que el gesto quede integrado en la comunicación del evento.

Detrás de todo esto hay algo que los sociólogos llevan tiempo estudiando: el regalo convencional en una boda o comunión tiene mucho de ritual social y poco de utilidad real. Cuando alguien propone sustituirlo por una donación, muchos invitados se sienten aliviados. El importe que habrían gastado en un electrodoméstico que quizá ya tenían acaba financiando una beca de investigación o una sesión de fisioterapia oncológica.

Lo que la pandemia aceleró

El confinamiento de 2020 hizo algo que nadie había previsto: obligó a reformatear los rituales del duelo. Los funerales se celebraron sin apenas asistentes, las coronas de flores no llegaban porque las florerías estaban cerradas, y las familias buscaron formas alternativas de que el entorno expresara su afecto. Muchas descubrieron entonces los programas de donación memorial, y no pocos los adoptaron como práctica permanente cuando todo volvió a la normalidad.

Ese giro forzado reveló algo que ya estaba ahí pero nadie había verbalizado: el gesto de las flores era en buena medida un hábito, no una elección. Cuando el hábito se interrumpió, la pregunta de su utilidad real salió a la superficie. Y para muchas familias, la respuesta fue que prefieren otra cosa.

Los datos de recaudación de varias asociaciones oncológicas españolas muestran un incremento sostenido en este tipo de donaciones desde 2021, aunque ninguna ha publicado cifras desglosadas que permitan una comparación rigurosa. Lo que sí es observable es que los programas de donación memorial han dejado de ser una opción marginal para convertirse en una línea estable de financiación ciudadana.

La pregunta que cambia el gesto

Lo que tienen en común todas estas iniciativas no es la tecnología ni el modelo de recaudación. Es una pregunta que alguien se hizo en algún momento: ¿para qué sirve realmente este dinero donde lo estoy poniendo?

Un ramo de flores en un tanatorio cuesta entre cuarenta y ochenta euros. Dura solo unos días. No alivia el dolor de nadie, no paga nada, no financia nada. La misma cantidad, dirigida a una entidad que atiende a pacientes con cáncer o a sus familias, puede costear horas de atención psicológica, sesiones de fisioterapia domiciliaria o talleres de acompañamiento grupal.

Eso no significa que las flores estén mal. Significa que hay alternativas, y que cada vez más personas las conocen y las eligen.

Hay también una dimensión que los números no recogen. Cuando una donación se hace en nombre de alguien que ya no está, ese nombre aparece vinculado a un acto concreto de ayuda. Los donantes reciben un agradecimiento que lo menciona. La familia sabe quién contribuyó. La persona fallecida, de algún modo, sigue presente: no en un ramo que nadie recordará a la semana siguiente, sino en el apoyo real que otra familia recibió porque la suya eligió hacer algo distinto.

Lo que nadie ha calculado aún es el volumen total que representa ese cambio de hábito a escala global. El mercado mundial de flores cortadas mueve más de 50.000 millones de euros al año. Si una fracción pequeña de ese gasto cambia de destino —como ha comenzado a cambiar— las implicaciones para el tercer sector son difíciles de exagerar.

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El hombre del sobre en el tanatorio lo entendió tarde. Pero lo entendió.