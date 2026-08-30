Daniel Martín Reyes: El párroco que une Sant Carles, Sant Antoni y Sevilla

La expectación por conocer al nuevo párroco de Sant Carles era tan alta que la iglesia estaba medio llena a falta de veinte minutos para la toma de posesión de Daniel Martín Reyes. No solo le esperaban los vecinos de la localidad, sino también algunos de es Puig d’en Valls, donde se estrenó como rector entre 2014 y 2019, y de Sant Jordi, donde ejerció entre 2021 y 2023, antes de emprender su etapa sevillana.

«A él le hacía mucha ilusión ejercer un tiempo de párroco en Sevilla», precisa la madre de Martín, Cristina Reyes. Sin duda, ella es la que sigue con más emoción la ceremonia, bien atenta en primera fila: «Me siento muy orgullosa y estoy muy contenta de que haya regresado».

Como tantos centenares de vecinos de Sant Antoni, Reyes proviene de La Puebla de Cazalla. Llegó a la isla en marzo de 1987, con la única perspectiva de encontrar trabajo para la temporada. A Daniel, el pequeño de cuatro hermanos, «le faltaban unos días para cumplir su primer año»: «Veníamos para seis meses, pero al cabo de un año nos compramos un piso y ya vamos para 40. La isla lo es todo para mí».

Momentos antes de la misa, aguarda frente al porche el grupo de amigos del protagonista de la jornada. Son antiguos compañeros del instituto Quartó de Portmany y una buena parte compite cada año en el Campeonato Mundial de Arroz de Matanzas. El nombre de su equipo es una clara muestra, a la par que reivindicación, de la idiosincrasia forjada en Sant Antoni tras el boom turístico: ‘Associació de Pagesos i Murcianos’.

La espera

El hasta ahora párroco de Sant Carles, Josep Lluís Mollà, va saludando cariñosamente a la gente que espera en el templo. Se le nota la tristeza, pero confiesa que es un cambio necesario para que todos los feligreses puedan recibir la atención merecida. «Ahora me quedo exclusivamente en Santa Eulària, que ya es lo suficientemente grande», comenta.

Cristina Reyes, en el centro del banco, sigue la toma de posesión de su hijo. / Toni Escobar

Martín también llega antes de hora. Se va presentando con efusividad a los vecinos o saludando a conocidos. Llama la atención que combina un perfecto catalán con un castellano con acento andaluz: «Cada vez que voy a Sevilla, se me pega», bromea.

Precisamente, un conocido sevillano se levanta para enviar recuerdos a Martín. «Nuestras familias se conocen», explica Ángel Marín, que ahora trabaja en Ibiza.

Marín destaca una de las claves por las que este religioso deja huella entre los feligreses. Así se reveló en las misas multitudinarias de acción de gracias con las que le despidieron tanto en Sant Jordi como recientemente en Sevilla.

«Tiene muy buena mano con toda la gente, especialmente con los jóvenes. Hace poco que mi sobrina se apuntó a ir al Camino de Santiago con la parroquia de Villanueva del Ariscal [donde Martín era rector] y volvió encantada».

La toma de posesión

Con total puntualidad, a las doce del mediodía llega al templo el obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, para acompañar a Martín. Anuncian su entrada las castanyoles, la flaüta y el tambor de unos componentes de la Colla de Sant Carles, vestidos de corto por las altas temperaturas.

En su saludo inicial, el obispo recuerda que uno de los antecesores de Martín en su nueva parroquia, Antoni Tur Costa, fue testigo de la fe y el primer sacerdote asesinado en Ibiza tras el desembarco de los milicianos republicanos.

«Fue aquí, en la plaza de Sant Carles, junto a su padre y su hermano», detalla. Ribas aprovecha para anunciar que el 27 de octubre se celebra la beatificación de los 20 sacerdotes asesinados al comienzo de la Guerra Civil en las Pitiusas.

La toma de posesión se simboliza con la entrega de la llave del sagrario por parte del obispo. «Aquí ya tenéis a vuestro nuevo párroco», clama Ribas, que destaca que tanto él como Martín son portmanyins.

Otro ilustre párroco, que influyó enormemente en estos dos religiosos, llevó a cabo el camino inverso: Vicent Colomar, Pins, fue rector en Sant Antoni durante 28 años, donde dio la comunión a Martín y le acompañó hasta su entrada en el seminario.

«Quiero agradecer al obispo por regalarme este maravilloso pueblo, porque Pins siempre me hablaba maravillas de él, y también a Mollà por su labor. Estoy muy contento de dedicar mi vida a vuestro servicio», proclama Martín tras su posesión.