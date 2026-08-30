Consell y hoteleros responden a las movilizaciones contra la masificación: apelan a la contención y culpan a las plazas ilegales de las tensiones

La última semana de agosto ha despertado el activismo contra la masificación turística, hasta el punto de que se suceden dos convocatorias en tan solo cuatro días, siguiendo la estela reivindicativa en auge este verano en la vecina isla de Mallorca. Frente a estas nuevas movilizaciones, el Consell de Ibiza quiso mostrar ayer su respeto por los ciudadanos que salen a la calle a manifestarse, a la vez que reivindicó las medidas de «contención, ordenación y alternativas» aplicadas por el equipo de gobierno.

Si en Palma han salido miles de personas a protestar por las calles hasta en dos ocasiones en un mes, en Ibiza se ha optado por iniciativas más simbólicas y centradas en la «recuperación de espacios públicos». Así, cerca de un centenar de personas se reunió el pasado jueves para un sopar a la fresca junto al Monumento a los Hippies, en el puerto, en una convocatoria anónima difundida por redes sociales. Este domingo por la mañana se repite la iniciativa, en este caso organizada por la Associació Joves d'Eivissa en Cala Saladeta, en forma de xindriada popular.

«Desde el Consell respetamos el derecho a manifestarse y a expresarse, como no puede ser de otra manera», destaca la portavoz del Consell en la valoración solicitada por este diario. La respuesta también pone el acento en que la administración trata de «reducir la presión sobre la isla y proteger nuestro modelo turístico».

«Hemos eliminado más de 18.000 turísticas ilegales, reducido entre un 13 y un 14% la entrada de vehículos y apostado por un nuevo modelo de autobús». Según el Consell, estas medidas han favorecido un aumento de hasta 12.000 usuarios más al día del servicio de transporte público, «equivalentes a entre 8.000 y 9.000 coches diarios circulando». «Son resultados concretos para reducir la presión sobre la isla y proteger nuestro modelo turístico», sentencia el Consell.

Hoteleros

Desde la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas (Fehif) comparten el mismo respeto por las movilizaciones, pero subrayan que su sector «no es el responsable de la masificación». «De hecho, renunciamos a seguir creciendo y a la bolsa [de 9.000] plazas turísticas», recuerda la presidenta, Maria Costa.

Para Costa, el Consell «ha emprendido un plan valiente y pionero para eliminar las plazas turísticas ilegales, que son el origen de toda esta crispación y no las plazas reguladas como las nuestras». «Precisamente, en Ibiza es donde se están impulsando las medidas más contundentes».

La representante de los hoteleros aboga por encontrar un equilibrio entre residentes y visitantes, ya que en la isla «no existe alternativa económica al turismo», además de seguir mejorando las infraestructuras.

Reparto desigual

El presidente de Pimeef-Restauración, Miquel Tur, se muestra comprensivo con la sensación de hartazgo que reflejan estas movilizaciones contra la masificación, pero cree que se achacan al turismo unos problemas que «son mucho más complejos».

«Antes se veía el turismo de manera positiva, porque beneficiaba a todo el mundo directa o indirectamente. El descontento ha llegado cuando se producen récords de entrada de turistas e ingresos, pero no se aprecia una mejora que beneficie a la mayoría de la población, mientras que los efectos adversos sí que los sufren», indica en una valoración a título personal.

«Mucha gente siente ahora que vive peor por las aglomeraciones o por servicios públicos colapsados y lo achacan directamente al turismo, cuando se deben a un modelo de crecimiento que ha llegado a la saturación».