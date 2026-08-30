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La cara menos glamurosa de una zona exclusiva

La cara menos glamurosa de una zona exclusiva | M. A. M.

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Latas y residuos por el suelo, una papelera rota y el pavimento descuidado componen la estampa que denunció hace unos días un lector en la exclusiva zona de la avenida Vuit d’Agost y el paseo Joan Carles I de Ibiza, junto al Ibiza Gran Hotel. Y, como guinda, el inconfundible aroma del torrente de sa Llavanera.

La cara menos glamurosa de una zona exclusiva

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