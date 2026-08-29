Septiembre arrancará con tiempo estable y temperaturas altas en Ibiza y Formentera

Septiembre arrancará en Baleares con temperaturas por encima de lo normal para la época del año y con pocas lluvias, según la previsión mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas tres semanas.

Durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, lo más probable es que predomine el tiempo estable en buena parte de España, una situación que también afectará al archipiélago balear. Las temperaturas se recuperarán y serán altas para estas fechas, especialmente en el área mediterránea.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet prevé que sean escasas durante esa primera semana de septiembre. El escenario más probable apunta a una semana seca o con lluvias poco relevantes en Baleares, dentro de una situación general marcada por la estabilidad atmosférica.

Del 7 al 13 de septiembre

Para la semana siguiente, del 7 al 13 de septiembre, la tendencia será similar. Las temperaturas se mantendrán por encima de los valores habituales para la época del año y las precipitaciones seguirán siendo poco abundantes. La Aemet contempla la posibilidad de lluvias en el extremo norte peninsular y de tormentas en áreas del interior y del este peninsular, aunque el pronóstico no apunta a un episodio generalizado de lluvias en Baleares.

Del 14 al 20 de septiembre

La tercera semana analizada, del 14 al 20 de septiembre, presenta todavía más incertidumbre. Con la información disponible actualmente, Aemet prevé que las temperaturas continúen por encima del promedio normal de la época del año también en el entorno balear.

En cuanto a las lluvias para esa tercera semana, no hay una tendencia clara. La Aemet señala que podrían producirse precipitaciones principalmente en áreas del este peninsular, aunque el largo plazo del pronóstico obliga a tomar esta previsión con cautela.

La agencia recuerda que este tipo de predicciones mensuales se basan en anomalías respecto a la climatología del modelo y que la incertidumbre suele aumentar a medida que se amplía el horizonte temporal.

Fin de semana soleado en las Pitiusas

Ibiza y Formentera tendrán un fin de semana marcado por el sol, el ambiente estable y la ausencia de precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este sábado el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. No hay probabilidad de lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima. El viento soplará de componente sureste durante la mañana, con una velocidad de unos 15 kilómetros por hora, y se mantendrá flojo por la tarde, con unos 10 kilómetros por hora. Por la noche quedará prácticamente en calma.

El domingo continuará el tiempo estable. La primera mitad del día estará marcada por cielos poco nubosos, mientras que por la tarde predominará de nuevo el sol. Tampoco se esperan lluvias. Las temperaturas serán muy similares a las del sábado, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31. El viento soplará del sureste durante toda la jornada, con una velocidad prevista de 15 kilómetros por hora.

Por otra parte, la Aemet afima que, pese a que faltan pocos días para que termine el verano meteorológico (del 1 de junio al 31 de agosto), ya es prácticamente seguro que será el más cálido de la serie histórica en la España peninsular.