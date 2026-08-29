Sant Agustí vuelve a ser «la favorita»

«Cuando sale el santo por la puerta, Sant Agustí, siempre ha dejado de llover». Con esa frase, casi una superstición convertida en certeza, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, resumía minutos antes de la procesión el ánimo con que el pueblo afrontaba su jornada grande: sin miedo a las nubes que durante un rato amenazaron con deslucir la tarde. Al final, unas gotas fueron todo lo que cayó y el cielo se abrió justo para dejar paso al ball pagès.

El periodista ‘agustiner’ Pep Ribas ‘Hereva’ durante el pregón. / Marcelo Sastre

La cita, como cada 28 de agosto, había arrancado mucho antes. Desde las siete de la tarde la plaza empezaba a llenarse de agustiners y agustineres que aprovechaban la espera picando algo en la barra de Can Berri —bocadillos, cocas de verdura, hamburguesas, brownie casero— mientras dentro de la iglesia se oficiaba una misa con doble presencia episcopal: el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, y el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto.

Gente con la ropa tradicional pagesa desfila durante la procesión por el pueblo. | FOTOS DE: MARCELO SASTRE

La colla baila en la plaza mayor del pueblo. |

Entre tambores, ‘orelletes’ y el relevo generacional

Cuando la procesión ha salido a la calle, la plaza ya estaba prácticamente tomada. Ha sido entonces cuando el pueblo ha sacado sus dulces de siempre, orelletes y moscatel; y cuando el sol, escondiéndose entre las montañas, ha dejado esa luz que muchos vecinos describen como única del día de Sant Agustí. Poco después llegaba el ball pagès a cargo del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà, uno de los momentos que más público congrega junto a la iglesia.

Inés Ribas, vecina de Sant Agustí. |

La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, lo explicaba así: «Agradecemos que el tiempo nos esté acompañando; nos espera una tarde de misa, procesión y baile, pero luego toda una noche completa de conciertos». Castellar ponía el acento en algo que se repite entre los organizadores año tras año: «Hay una parte muy bonita en que todas las asociaciones del pueblo se reúnen cada año. Vemos cómo todo va evolucionando; la gente más mayor va cediendo el trabajo a la gente más joven».

La multitud de asistentes que presenció el pregón de Pep Ribas ‘Hereva’. |

El propio Vicent Roig insistía en esa misma idea de comunidad: «Sant Agustí es un pueblo pequeño, pero muy grande de extensión y tiene gente de un corazón enorme. Es el pueblo quien se junta para poder organizar las mejores fiestas».

No hacía falta ser del lugar para sentir esa fuerza. Francesco, italiano que lleva ocho años viviendo en Ibiza y que reside en Cala Xarraca, no se pierde la cita: «Es la fiesta patronal más divertida. Es la más auténtica, aquí se ve realmente lo que vive el pueblo», contaba, señalando el concierto nocturno como su momento preferido. A las puertas de la iglesia, Inés Ribas, vecina de toda la vida, esperaba charlando con conocidos mientras dentro se celebraba la misa: «Siempre estás un poco ligado a lo que se organiza. En casa sí que nos vestimos de pagès; intentamos estrenar alguna cosita porque hoy es el día especial». Ribas destacaba también el papel de los más jóvenes en la organización: «Atraen a mucho público y a amigos de otros pueblos».

«Cucs de garrova»: el pregón que repasó 70 años de fiestas

Pasadas las nueve de la noche, con el eco todavía del ball pagès y el escenario proyectado en la fachada de la iglesia y ha llegado el turno del pregón. El periodista Pep Ribas, ‘Hereva’, ha subido al escenario para dirigirse al público con una fórmula que ha marcado el tono de toda su intervención: «Cucs de garrova», ha dicho, reivindicando el apodo con el que se conoce a los vecinos de Sant Agustí como «un elogio» ligado a los garroveros centenarios que rodean las casas del pueblo.

Ribas, que este verano ha cumplido 70 años, ha hecho un repaso histórico de las fiestas desde los años 60, cuando —según ha recordado— Sant Agustí «era un solo día, el 28 de agosto y prou». Ha rescatado la figura de Joanet de ses Espardenyes, el popular rifador y zapatero que recorría en bicicleta las fiestas de toda la isla y ha situado en 1981, con la creación del Centre Cultural Es Vedrà, el origen del programa festivo tal y como se conoce hoy, con la actuación de Marina Rossell como primer gran nombre del cartel.

El pregonero ha repartido varios «chapós» a lo largo de su intervención: para Pep Marí, impulsor de la Colla des Vedrà; para el agustiner Pere Navarro, «que triunfa por todo el país y también por el extranjero»; y, de forma especial, para Pep Guillem, de Can Berri, a quien ha atribuido la frase que —según Ribas— resume el espíritu de estas fiestas desde los años 80: «Hem de fer ses millors festes d’Ibiza». No ha faltado tampoco una pulla al Consell por programar el concierto de Rodrigo Cuevas, dentro del ciclo Nits de Tanit, precisamente el mismo 28 de agosto: «Això és un disbarat», ha lanzado entre risas antes de ceder el escenario a la formenteresa Maria José Cardona y su banda, Arredefolk.

Música hasta la madrugada

Tras el pregón, el cartel musical ha tomado la plaza: Arredefolk, la Balkan Paradise Orchestra —llegada desde Barcelona con su mezcla de ritmos del mundo— y los sevillanos The Groggy Dogs se han repartido una noche que, una vez más, confirma por qué los conciertos de Sant Agustí se cuentan entre los grandes atractivos de las fiestas de la isla. Como bien decía Inés, vecina del pueblo: «Siempre se nos ha caracterizado por no tener grupos típicos o que no conoce tanta gente, pero sabes que si vienes a Sant Agustí los grupos que vienen son buenos». En su casa, cada año prometen aguantar «al máximo», desde los más menuts hasta los más mayores, «aquí la edad no importa». El programa continúa este sábado, con la única baja de la yincana juvenil ‘Missió Cuc de Garrova’, que ha quedado cancelada.

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Entre campanas, ball pagès y el recuerdo de un pregón que ha mirado 70 años atrás sin perder el humor, Sant Agustí ha vuelto a demostrar por qué, para muchos de los suyos, sigue siendo el pueblo con las mejores fiestas de Ibiza. ¡Molts anys i bons, agustiners i agustineres!