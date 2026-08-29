Rodrigo Cuevas conquista Ibiza con su folk electrónico bañado en sidra y bendecido por Massiel

Rodrigo Cuevas pasó este viernes como un ciclón por el festival 'Nits de Tanit'. Su primera actuación en Ibiza se saldó con dos horas de fiesta, baile y complicidad con el público, al que se metió en el bolsillo a base de chascarrillos en catalán, un espéctaculo que no se perdió, en primera fila, una de sus musas, Massiel.

'Manuel de belleza' es el tercer álbum en la carrera del inclasificable artista asturiano, el más reciente de su carrera y que comienza con 'Un mundo feliz', un tema que canta a dos voces con Massiel. La ganadora de Eurovisión, afincada en Ibiza desde hace muchos años, no se perdió la oportunidad de ver a su colega, aunque no se animó a subir al escenario para entonar juntos esta canción utópica que también inauguró el concierto.

Massiel agradece a Cuevas su saludo. / Iris Solana / CIE

La propuesta escénica de Cuevas se basa en un cabaret imaginario llamado La Panoya Dorada donde comparte escenario con cuatro músicos y otros cuatro bailarines. Él hace de todo: baila, canta, bromea y bebe "culetes" de sidra mientras chafardea de lo humano y lo divino. Un auténtico showman que se metió en el bolsillo desde el primer minuto al respetable en un abarratado patio de la antigua Comandancia.

Mamarrachez como deber

En muchos momentos del espectáculo sobraron las sillas porque la gente se arrancó a bailar, excitada por tanta "agitación folclórica", como define el artista a su estilo. "'¡La mamarrachez es nuestro deber!", arengó Cuevas y a ello que se puso todo el mundo bendecido por el clima, ya que las cuatro gotas que cayeron no fueron a más. Lo único que mojó fue la sidra que se arrojó desde lo alto del escenario.

La propuesta ecléctica del ovetense, ganador en 2023 del Premio Nacional de las Músicas Actuales, le permite combinar el violín con el auto-tune, como sucedió con 'La hermana cautiva', o las castañuelas con una prodigiosa capacidad para silbar, como demostró con 'Allá arribita'. Las letras más añejas y los ritmos más trangresores fundidos sobre el escenario porque, sí, los extremos se tocan.

A mitad de espectáculo, un pequeño descanso en la "taberna" que todos, músicos y bailarines, montaron en una esquina del escenario. Escanciando sidra y soltando chistes procaces sobre la barra, como una mención a "Garcilaso de la Verga". En cuanto la noche rozaba la seriedad, ni que fuera de lejos, Cuevas se encarga de bajarla de nuevo al barro, pero un barro embellecido con boas y mucha purpurina, eso sí.

En el repertorio de géneros tampoco faltaron la copla con 'El pañuelín', donde va persiguiendo un pañuelo rojo oculto en los cuerpos de sus bailarines, o el pasodoble 'Sácame a bailar', que en el disco canta a pachas con Ana Belén. Y, como lo mamarracho no esta reñido con lo sentimental, Cuevas se puso serio para entonar 'Rambalín', tributo a un gijonés que fue asesinado hace 50 años por "maricón". A Rambal ya lo homenajeó hace un tiempo Pablo Und Destruktion, otro trovador asturiano más rockero y psicodélico.

Cuevas acabó su actuación con el culo al aire. / Iris Solana / CIE

La recta final de la noche se despeñó hacia la fiesta sin contemplaciones mientras Cuevas iba mutando una y otra vez de atuendo. Tanto cambio de vestuario que al final se lo quitó todo. Mostró el culo, pero con la vista frontal tuvo el pudor de ocultarse por debajo de la cintura con una pandereta. El tecnopop desplegado en 'La playa' no resolvió el interrogante de en qué consiste exactamente "el masaje piloñés", pero sirvió para que más gente se animara a bailar sin contemplaciones. Todos, Cuevas, músicos y bailarines acabaron bajando al patio para cerrar la velada en lo más alto.