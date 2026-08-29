Recogida de firmas contra el desvío de tráfico en Jesús: "Nos trasladan el ruido, la contaminación y nos quitan aparcamiento"

En el mismo momento en que se cerró al tráfico el centro de Jesús ya se inició una recogida de firmas para revocar esta prueba piloto del Ayuntamiento de Santa Eulària. Los vecinos afectados dejan claro que no se oponen a la peatonalización de este tramo de 100 metros de longitud, pero piden alternativas para que el desvío de la circulación no afecte a calles residenciales.

"Apoyamos la mejora y peatonalización del centro de Jesús, pero consideramos que esta actuación no debe hacerse trasladando el tráfico, el ruido, la contaminación, los problemas de movilidad y de aparcamiento a nuestras calles residenciales", critica el texto que encabeza esta campaña.

Desde el pasado viernes por la mañana, la circulación por la EI-100A se desvía por la calle Gavina a la entrada del pueblo, aunque se mantiene el acceso al aparcamiento público junto a la plaza de Jesús. Ahora los vehículos deben circular a través de toda la calle del Estruç, pasando al lado del Centro Cultural de Jesús y del Club de Mayores hasta la calle Tucán, donde pueden regresar a la carretera principal. Se trata de un prueba para evaluar una futura reordenación del espacio urbano.

"Desde el viernes tenemos muchísimo ruido y humos. Estaba paseando al perro y casi me atropellan, porque no se para casi nadie. Esta zona la frecuenta mucha gente de edad que va hasta al Club de Mayores y no son muy rápidos cuando cruzan la calle", advierte la mujer que organiza la campaña, que prefiere conservar el anonimato.

"Cuando yo era pequeña, ya se intentó desviar el tráfico por esa calle y el vecindario se opuso con una recogida de firmas", recuerda esta vecina. En su comunidad de vecinos se movilizaron el mismo jueves por la tarde ante la inminente puesta en marcha de la prueba piloto, ya que la presión circulatoria va a multiplicarse de manera exponencial en un área de bloques residenciales.

Alternativas

"Solicitamos al Ayuntamiento que estudie alernativas al desvío del tráfico general por la calle Estruç y que no consolide esta solución sin valorar previamente su impacto real sobre la seguridad, el ruido, la calidad del aire, el aparcamiento y la movilidad de vecinos y usuarios de los servicios públicos de la zona", reclaman los vecinos en el documento que entregarán al Ayuntamiento.

Estos vecinos prevén mantener hasta mediados de septiembre la recogida de firmas, tanto de por internet como de manera presencial en el Club de Mayores, la Unidad Básica de Salud y la sede de Correos en esta localidad.