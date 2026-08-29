Desde "no nos podemos quejar" hasta "es una situación inaguantable": las opiniones encontradas de los usuarios del nuevo servicio de autobús de Ibiza

Han pasado casi cinco meses desde el caótico cambio de contrata en el servicio de autobuses de la isla, y aunque el Consell expresó su orgullo en una rueda de prensa por los "récords" batidos desde entonces en números de pasajeros a lo largo de los meses con respecto al año pasado, los usuarios del servicio tienen opiniones encontradas sobre su accesibilidad y calidad. Hay aquellos que se conforman con lo que tienen y achacan los retrasos al tráfico de la isla y otros que critican hasta las ruedas, pero la realidad es que un uso regular del autobús demuestra que al servicio aún le queda mucho camino por recorrer para poder considerarse verdaderamente adecuado a las necesidades del pasajero.

Una de las líneas más criticadas es la que va desde Santa Eulària hasta Ibiza. Elisabeta, que trabaja en el puerto, arremete contra ella en varios frentes. Para empezar, se queja de que en muchas ocasiones se retrasa y a veces "ni pasa", lo que le obliga a coger un taxi para llegar a tiempo trabajar, un coste adicional importante. Además, critica que cuando llegan tarde, los conductores tampoco se suelen apresurar para llegar a tiempo a su destino: "Encima que vienen tarde, al menos que se den prisa para poder llegar a tiempo. Hay veces que cogen el teléfono y se ponen a mirarlo en las paradas". Comenta que la cosa "está cada vez peor".

Un autobús acecha desde las sombras en la planta baja del Cetis / Toni Escobar

Por otra parte, habla del tema del aire acondicionado: "Hubo un día que no tenía ni aire acondicionado y tuvimos que ir todo el trayecto con este calor, como para que a alguien le de algo. Varias personas me han dicho que van a reunir firmas y presentarlas en el Consell porque es inaguantable". Elisabeta comenta también una anécdota de una ocasión en la que el chófer, que era nuevo, les llevó hasta Can Misses: "Estábamos todos gritando, oye, que te estás equivocando. Y él decía que no se sabía el camino. Pero vamos a ver, cómo no puedes saber tú el camino si llevas el bus y entras como chófer".

Una anécdota similar tiene este redactor de una vez en la que, este mismo verano, un conductor de la línea A7 se fue en dirección contraria, hacia Platja d'en Bossa, tras salir de la carretera del instituto Algarb, en vez de coger la carretera del aeropuerto hacia Sant Jordi. Al verme ir hacia él para comunicarle su error, lo primero que me dijo fue: "Ah, me he equivocado, ¿verdad?". Resulta que no se sabía la ruta y se la estaba "inventando" sobre la marcha, con la suerte de que no se había equivocado hasta ese momento. Por tanto, tuvo que ser este mismo redactor quien le indicó al chófer la dirección que sigue habitualmente la línea y cómo devolver el autobús a su rumbo mediante la rotonda de Platja d'en Bossa.

Parada de bus en una carretera de Ibiza / Toni Escobar

Una mujer que prefiere mantenerse anónima se queja, nuevamente, de la línea de Santa Eulària. Repite el punto del aire acondicionado, a lo que se refiere como "lo más irritante del bus": "Estás ahí hacinada con 80 personas y se te cae el sudor. No tiene ni pies ni cabeza", explica. Otro punto que señala es el del espacio de los nuevos buses: "Algunos tienen muy pocos asientos, hay a lo mejor 20 personas sentadas y 40 de pie. ¿A cuento de qué? Los anteriores eran mucho mejores en ese aspecto". Por último, critica la limpieza: "La gente es muy guarra. Los autobuses llevan unos meses y los asientos ya tienen manchas, da muchísimo asco. Habría que limpiarlo más". Entiende que la suciedad no es culpa de la contrata, pero pide que se preste más atención a la limpieza, que es donde puede tener efecto la empresa.

Opiniones de usuarios del Cetis

En la estación de autobuses Cetis, las opiniones de la gente son variadas. Algunos usuarios del bus son más conformistas, como una señora que también se mantiene anónima: "Siempre cojo el del aeropuerto y a veces falla a alguna hora. No es puntual, pero es normal. Con el tráfico en Ibiza es que no se le puede pedir más, creo yo". También opina Daniel: "Lo de llegar tarde es más por ahora, porque hay mucho tráfico y todo eso, pero en invierno irá bien". Kalidou Sall afirma: "Estamos subiendo gratis, no pagamos porque vivimos aquí. No nos podemos quejar". Comenta además que al principio del cambio, había colas "de punta a punta" de la estación, pero que ya "han puesto más buses" y "ha mejorado mucho".

Sin embargo, los hay con opiniones mucho más críticas. La del aire acondicionado, ya mencionada, es una queja común: "Los de Platja d'en Bossa van escasos de aire. Tienen que poner más", recalca Aisha. Julián opina que el servicio va bien, pero "algunos modelos son viejos y no tienen aire", lo cual representa un problema.

Otra queja habitual es la de los retrasos, tema que se suele asociar a los conductores, que, según varios usuarios, no parece que se lo "tomen en serio". Dani y Adam ven que "últimamente vienen tarde, han puesto bastantes buses y nuevas líneas, pero el problema es que o pasan tarde o ni vienen, directamente. Es un gran problema en Ibiza. Se retrasan a veces debido al tráfico o porque directamente los conductores deciden pasar de largo y no verte. Los buses van como cada uno por su lado, es como si fueran autónomos. Si pasan a por ti bien y si no, no les importa, porque ellos cobran igual". Mary piensa que "tienen que hacer más, tienen que ser más responsables. Muchas veces o tardan o vienen muy temprano y sin mirar la hora y se van. A veces he llegado antes de la hora y el bus ya se ha ido". Alma Soria cree que "los conductores a veces parece que no están hechos para trabajar cara al público, tendrían que cambiar eso". Naira comenta que "a veces se saltan las paradas a pesar de pulsar el botón".

Autobuses parados en la planta baja del Cetis / Toni Escobar

Eso último recuerda a este redactor aquella ocasión en la que el chófer no paró a pesar de que un pasajero había pulsado el botón, y el chófer ofreció dejarle en medio de la carretera, tras lo que el hombre me miró incrédulo y no pude hacer más que devolverle una mirada de complicidad. Un rato más tarde, el chófer se saltó mi parada, aunque por suerte se dio cuenta antes y me dejó un poco más adelante, no en medio de la carretera.

Según Carolina, se podría mejorar "la simpatía de los conductores": "Todos somos seres humanos y tenemos nuestros días, pero muchas veces veo que evaden respuestas cuando les hacen preguntas, contestan mal o te ignoran".

Este redactor observó recientemente una situación en la que un hombre que acompañaba a otro señor en silla de ruedas, al ir el chófer a bajar la rampa de acceso, comentó que otro chófer del mismo modelo de bus siempre insiste en que en ese modelo no se puede bajar la rampa. Mientras este chófer la bajaba con facilidad les decía con un tono bastante enfadado que la próxima vez que les dijera eso el otro, le llamaran "mentiroso", y que él mismo iba a hablar con él, pues sabía perfectamente de qué compañero estaban hablando.

Falta de comunicación

La última queja repetida constantemente es que falta comunicación y cuesta acceder a la información sobre el servicio. Alma Soria explica: ""stá todo muy mal organizado, no está nada claro. Para coger un autobús, no sé ni dónde tengo que buscarlo". Mary opina que "antes era más fácil encontrar el horario que querías. Ahora, muchas veces he visto personas que no saben cómo se utiliza. Por ejemplo, mayores que no saben usar bien móviles se pasan buscando un montón de tiempo pero no encuentran nada". "No hay cosas tan sencillas como reportar que un bus puede que no venga o puede que esté dañado. Hay personas que los pierden y ni siquiera porque no hayan pasado, sino porque no avisan, no tienen información de nada y a veces pasan, a veces no, a veces 10 minutos antes, a veces 10 minutos después..." expresa Adrían.

Una mujer que quiere prefiere no dar su nombre considera que "la información no está muy bien": "Han cambiado todos los horarios y líneas y la gente ya no sabe muy bien ni qué bus tiene que coger. La aplicación te dice que el bus llegará en tanto tiempo y luego no es verdad, se va alargando, se va alargando, y al final y nunca pasa". Maximilian, un turista francés, menciona que es "muy confuso" y que no se entera. A pesar de estar usando maps, los horarios "no están bien del todo", según él. Rosa lamenta que ella y su marido, que tiene problemas de movilidad, ya no cogen autobús nunca porque tardan media hora andando hasta la parada y al no saberse ya los horarios ni dónde buscarlos, no les "compensa".