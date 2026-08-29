Llama la atención: Que el alcalde de Sant Antoni responda en el pleno que la mención en diez páginas del proyecto de la fiesta egipcia del término ‘water’ implicara el uso de agua para crear un lago artificial en sa Pedrera

Que el alcalde de Sant Antoni responda en el pleno que la mención en diez páginas del proyecto de la fiesta egipcia del término ‘water’ implicara el uso de agua para crear un lago artificial en sa Pedrera. De hecho, así fue, pero Marcos Serra lo compara con otros elementos decorativos como una pirámide y varios obeliscos, que como es lógico, eran de cartón piedra. Nadie puede imaginar que se construyeran con los materiales propios del antiguo Egipto y por eso es lógico que nadie preguntara por ello a la organización. Con el tema del agua habría bastado simplemente eso, preguntar si la referencia era sobre agua «real». En este caso, nadie preguntó al respecto.

Llama la atención

Que el ‘conseguidor’ de citas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del Recinto Ferial siga presuntamente desarrollando esta actividad irregular, como pudo comprobar el jueves Diario de Ibiza, a pesar de haber sido investigado y de estar involucrado por este motivo en una causa judicial en la que el Consell, responsable del servicio, dijo que se personaría. Su presencia en estas instalaciones era tan evidente que no pasó desapercibida para varios conductores que esperaban su turno para pasar la inspección.