Juanito Makandé actúa en NIKO Al Fresco

Con el Mediterráneo como telón de fondo y la creatividad como hilo conductor, Mondrian Ibiza recibe el próximo domingo 30 de agosto a Juanito Makandé para una velada única en NIKO Al Fresco. Un encuentro donde la música, la gastronomía y el espíritu cultural de la isla se darán cita en Cala Llonga.

El concierto se celebrará en NIKO Al Fresco, el rooftop de Mondrian Ibiza en Cala Llonga.

Conocido artísticamente como Juanito Makandé, Juan se ha consolidado como una de las voces más personales e inquietas de la cultura contemporánea. Tras dejar huella en distintas ediciones de ‘Lunas de Lunares’, el ciclo de flamenco contemporáneo de Mondrian, Juan regresa a Cala Llonga para protagonizar por primera vez una velada propia, en un formato más íntimo y personal.

El formato busca conectar la esencia del sur de España con el espíritu de la isla.

En esta ocasión, Juan estará acompañado por el reconocido cantaor flamenco Agujetas Chico, que pondrá voz a sus composiciones; Óscar Manzano, a la segunda guitarra; y Poti Trujillo, a la percusión. Juntos darán vida al extraordinario cuarteto de Juan Medina Herranz, en una actuación que promete emoción, improvisación y una conexión con el público.

Juanito Makandé ha colaborado con artistas como SFDK, Green Valley, El Canijo de Jerez o Alba Molina, entre otros. Desde su estudio de grabación, La Luciérnaga, ha desarrollado una destacada labor como productor y percusionista en proyectos de artistas como La Mari de Chambao o La Plazuela. Su creatividad trasciende la música y se extiende a la literatura, la televisión o la fotografía, una faceta que ha quedado reflejada en exposiciones y en las portadas de algunos trabajos discográficos.

El concierto tendrá lugar en NIKO Al Fresco, el rooftop de Mondrian Ibiza situado sobre la bahía de Cala Llonga. Rodeado por colinas cubiertas de pinos y con vistas privilegiadas al Mediterráneo, el espacio se ha consolidado como uno de los escenarios más especiales de la isla para disfrutar de la puesta de sol. Su propuesta gastronómica, inspirada en la cocina japonesa contemporánea y centrada en la excelencia del producto, combina sushi elaborado al momento, especialidades a la robata, platos pensados para compartir y postres que fusionan técnicas japonesas con influencias mediterráneas, convirtiendo cada visita en una experiencia que va mucho más allá de la música.

Para esta velada se ha diseñado un menú especial que permitirá descubrir algunos de los platos más representativos de NIKO Al Fresco.