Jorge Durà y Sergio Pamblanco dan en Ibiza el paso decisivo hacia el sacerdocio

La iglesia parroquial de Santa Cruz acogió este sábado una ceremonia importante para la diócesis de Ibiza. Con el templo lleno de fieles, familiares y allegados, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, ordenó como nuevos diáconos transitorios a los seminaristas Jorge Durà Milán y Sergio Pamblanco Sánchez, que avanzan así en su formación hacia el sacerdocio. La celebración tuvo un marcado carácter solemne y estuvo concelebrada por cuarenta sacerdotes, según detalla el obispado. Muchos de ellos procedían de las diócesis de Orihuela-Alicante y Valencia, los lugares de origen de los dos nuevos diáconos, que estuvieron acompañados por personas cercanas en un momento especialmente significativo de su trayectoria religiosa.

La ordenación diaconal es, dentro del camino hacia el sacerdocio, el primer grado del orden sagrado. Supone una etapa decisiva en la formación de los futuros sacerdotes y les incorpora a una misión concreta dentro de la Iglesia: colaborar con los sacerdotes en la caridad y en la predicación de la Palabra.

El obispo de Ibiza, durante la ceremonia. / Toni Escobar

Durante el rito, el obispo impuso las manos sobre Jorge Durà y Sergio Pamblanco y pronunció la plegaria de ordenación, la oración principal del sacramento, con la que se les confiere el don del Espíritu Santo para su función diaconal. Ambos realizaron también la promesa de obediencia al obispo, uno de los gestos centrales de la ceremonia. Después se les revistió con la estola cruzada y la dalmática, los signos propios de su nueva misión como diáconos. El obispo les entregó además el libro de los Evangelios, símbolo de la tarea de anunciar la Palabra que asumen a partir de ahora.

Al finalizar la ceremonia, Vicent Ribas animó a los dos nuevos diáconos a vivir esta etapa desde el servicio y la entrega a los demás. Les pidió que fueran servidores “desde ahora y para siempre” en el ejercicio de su labor pastoral.

De Alicante y Valencia a Ibiza

Jorge Durà Milán nació en Castalla, Alicante, en 1999. Cursó estudios eclesiásticos de Filosofía en Orihuela y de Teología en Alicante, que finalizó en 2023. Después de dos años vinculado a su parroquia de origen en Castalla, en agosto de 2025 ingresó en el Seminario de Ibiza para completar su formación. En marzo fue instituido como acólito y actualmente desarrolla su trabajo pastoral en la parroquia de Sant Antoni. Además, imparte clases de Religión en el colegio de las Trinitarias.

Sergio Pamblanco Sánchez nació en Riba-roja de Túria, Valencia, en 2001. Es graduado en Teología y comenzó su formación en el Seminario de Valencia, aunque los dos últimos años los ha cursado en Ibiza. En la isla desarrolla su labor pastoral en la parroquia de Santa Cruz, el mismo templo donde este sábado fue ordenado diácono. Pamblanco fue instituido en marzo de este año como lector y acólito, pasos previos dentro de su itinerario formativo y pastoral.

Con esta ordenación, la diócesis de Ibiza incorpora a dos nuevos diáconos transitorios en una celebración que reunió a sacerdotes, fieles y familiares en torno a dos vocaciones que ya miran hacia el sacerdocio.