«Esta ha tenido suerte»: el vídeo de Dean Gallagher que muestra cómo una lata puede convertirse en una trampa para las 'sargantanes'

Una simple lata abandonada en el campo puede convertirse en una trampa mortal para una sargantana. Es lo que muestra el australiano Dean Gallagher en un vídeo grabado en Ibiza, con es Vedrà de fondo, en el que encuentra un ejemplar atrapado en el interior de un envase y consigue liberarlo antes de que sea demasiado tarde.

En el vídeo se observa cómo manipula con cuidado la lata hasta conseguir sacar a la sargantana. El animal está vivo y, tras ser liberado, puede continuar su camino. Una suerte que, según explica Dean, no tienen todos los ejemplares que terminan introduciéndose en este tipo de residuos.

El vídeo pretende llamar la atención sobre un peligro aparentemente pequeño, pero que puede tener graves consecuencias para la fauna de la isla. Las sargantanes pueden entrar en latas y otros recipientes en busca de alimento, refugio o atraídas por restos que quedan en su interior y después no ser capaces de salir.

Por este motivo, Gallagher insiste en la importancia de aplastar correctamente las latas y, sobre todo, de no tirar ningún residuo en espacios naturales. La recomendación busca evitar que el orificio del envase quede accesible para estos pequeños reptiles y termine convirtiéndose en una trampa.

«Esta ha tenido suerte»

El ejemplar que aparece en el vídeo consigue sobrevivir, pero Gallagher asegura que se ha encontrado en otras ocasiones con un desenlace muy diferente. Durante su trabajo y sus recorridos por distintas zonas de Ibiza, afirma haber localizado sargantanes muertas en latas y botellas abandonadas.

Según relata, en algunos casos ha llegado a encontrar «dos o tres» ejemplares muertos dentro de una misma lata. Una situación que considera especialmente preocupante en un momento en el que la población de sargantanas está sufriendo una fuerte presión en diferentes puntos de la isla.

El australiano explica que observa directamente esa pérdida de ejemplares sobre el terreno. En algunas zonas, asegura, puede ver un día varias lagartijas tomando el sol o alimentándose de insectos y comprobar poco después que han desaparecido.

A las amenazas que ya soporta esta especie endémica se suma así un problema que podría evitarse con un gesto sencillo: retirar los residuos después de visitar un espacio natural.

Un mensaje dirigido a quienes disfrutan de la isla

Con este vídeo, Gallagher quiere que la imagen de la sargantana saliendo viva de la lata sirva como ejemplo de las consecuencias que puede tener abandonar basura en el entorno.

Su mensaje se dirige tanto a residentes como a visitantes: cualquier lata, botella o recipiente que se deje en el campo puede permanecer allí durante mucho tiempo y convertirse en un peligro para animales de pequeño tamaño.

Por ello, pide compartir este vídeo entre amigos y visitantes de Ibiza para concienciar sobre la necesidad de proteger a las sargantanes y cuidar los espacios en los que todavía sobreviven.

En este caso, la historia termina bien. La sargantana consigue salir con vida. Pero la escena sirve también como advertencia: un residuo aparentemente inofensivo puede convertirse en una trampa mortal para una de las especies más características de Ibiza.