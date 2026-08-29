Se plantan en la casa de Rafa Nadal, llaman a la puerta y el tenista les abre: la insólita escena de unos turistas en Mallorca

Una familia neerlandesa ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales al compartir la insólita ocurrencia que tuvieron durante sus vacaciones en Mallorca: tras visitar las instalaciones de la Rafa Nadal Academy en Manacor, decidieron buscar la vivienda particular del tenista y tocar el telefonillo. Para su sorpresa, fue el mismo Rafa quien les abrió la puerta.

"¡GENIAL ESTO! Después de una visita a la Rafa Nadal Academy se me ocurrió ir a buscar la preciosa casa de Rafael Nadal. Una vez encontrada pensé, voy a llamar al timbre. Y resulta que él mismo abrió la puerta", publicó Peter Stokje en su cuenta de X.

Con ropa informal y una evidente cara de circusntacia ante la inverosímil visita inesperada, el tenista manacorí no perdió la compostura y mostró su habitual educación: salió a la acera y accedió a posar para unas fotografías con la familia.

Aunque la familia compartió las imágenes presumiendo de anécdota, el episodio ha encendido las alarmas en redes sobre la vulnerabilidad del descanso de los deportistas de élite y figuras públicas. Con más de 2 millones de visualizaciones y alrededor de 700 comentarios, la publicación no ha tardado en llenarse de reproches hacia la actitud de los visitantes por haber cruzado la línea del respeto en el domicilio privado: "Ni su casa es un museo público ni él una marioneta. Respetad el espacio privado de las personas", comentaba un usuario.

El turista defendió además su ocurrencia asegurando que al propio Nadal le pareció un momento simpático: "Para tu información, él encontró esta acción espontánea muy divertida. De lo contrario, habría dejado la puerta cerrada. ¡Que tengas un buen día!", zanjó el visitante tras una anécdota que, más allá de la cercanía del tenista, sigue dando que hablar.

Fuente: Diario de Mallorca