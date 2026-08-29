La Ibiza de las mansiones-discoteca: entradas ilegales, ruido insoportable y vecinos al límite

Casas privadas, música, turismo, discotecas, vecinos y policía. Diario de Ibiza lanzó en Facebook una cuestión a raíz del caso de Casa Lola, la mansión de Sant Josep donde en 2020, en plena pandemia, la Policía Local intervino una fiesta multitudinaria con música, catering, camareros, alcohol, dj, altavoces y vigilantes. La pregunta era directa: ¿Crees que se deberían permitir las fiestas en casas privadas?

Las respuestas de los lectores dibujan una frontera bastante clara. Una cosa es celebrar un cumpleaños, una reunión familiar o una cena con amigos. Otra muy distinta, convertir una casa en una discoteca sin licencia, con entrada, negocio, ruido, colapso de coches y vecinos sin pegar ojo.

Luis Martínez Muñoz resume el espíritu más clásico de la fiesta doméstica: “Con amigos y familiares como toda la vida algún sábado que otro y sin molestar ni que afecte a la naturaleza por qué no, y al que invite que traiga el whisky y las chuletas”. Eguz Domaica Madrid apuesta por disfrutar “mientras no se moleste a nadie”, y Cesar Giovanni Arguello Losada pide “disfrutarla sanamente con familiares y amigos”. Pedro Mas Juan añade la coletilla que más se repite en todo el debate: “Con conocimiento y sin molestar a nadie”.

Una casa no es una sala de fiestas

El matiz aparece enseguida. Muchos lectores no quieren prohibir las fiestas privadas, pero sí marcar una línea roja entre lo doméstico y lo comercial. Marcus Turco lo formula de manera muy clara: “Una fiesta de cumpleaños, fin de año, Navidad en familia y con amigos sin molestar a tus vecinos. A partir de allí se acabó. Una casa, residencia o apartamento no es una sala de fiestas”.

Jorge Ruiz Blanco lo deja todavía más corto: “Una cosa es que hagas una fiesta privada y otra que montes una discoteca”. Noyze Dzch coincide: “Una cosa son fiestas, otra son raves”. Y Miguel Torres Tur amplía el foco hacia el problema de fondo de la isla: “Las casas en Ibiza deberían ser todas para vivienda no para fiestas comerciales no para alquiler turístico y quien viva en la casa si quiere hacer una fiesta familiar y sin molestar demasiado claro que si”.

Jerónimo Marín Palacios

Jorge Llobet también distingue entre celebración y negocio: “Fiestas privadas, claro que sí. Actividades comerciales sin declarar, pues no. Básicamente porque les hace competencia desleal a gente que sí cumple con todos los requisitos legales y fiscales”. Pati Navasa II introduce otra palabra clave: permisos. “Fiestas privadas para tus amiguetes, por supuesto que sí. Fiestas comerciales, donde cobras entrada y no tienes sistemas de seguridad, evacuación, etc, debería ser con permisos especiales, siempre y cuando no sea una molestia para los vecinos”.

Brea Dolores apunta en la misma dirección, con menos rodeos: “Una cosa es hacer una fiesta privada en tu casa jardín y otra es hacer una fiesta ‘privada’ vendiendo entradas, vendiendo bebidas, drogas...”.

El ruido, el gran límite

La palabra que más pesa en las respuestas no es fiesta, ni casa, ni policía. Es molestia. Ana Ramírez Sánchez se opone a las fiestas que se han ido de madre: “No, una cosa es reunirse con la familia y amigos, en cumpleaños o Nochevieja y otra muy distinta, lo que está pasando ahora.... Que hay veces que se escucha la música aunque estás a dos kilómetros de la casa....”. Rafael Expósito Molina lo reduce a una condición básica: “Mientras no molestas a nadie, tu casa es tuya”. Carmen Podadera Martín responde en la misma línea: “Sin hacer daño a nadie ni molestar, sí”. Maaike Cardona añade: “Siempre que respetes, sí, claro”. Juana Rosa Hedrera también condiciona el sí: “Depende siempre que no moleste a los vecinos”.

Alberto Ribas concreta más: “Si está bien organizada, no molesta al vecindario por tema de sonoridad, ni entorpece caminos, y se mantiene el entorno en tema limpieza, no me parece mal”. Syco Cardona pide algo parecido: “Mientras esté bien insonorizada y todo bien hecho no haya atascos de coches y todo bajo control por qué no”. Pero hay lectores que hablan desde el hartazgo del vecino que al día siguiente trabaja. Aida firma una de las frases más visuales del debate: “Lo que no se puede permitir es que para que tú hagas un fiestorro nocturno con la música a 200, yo tenga que ir a trabajar sin haber pegado ojo, con el Carl Cox en mi salón que no se oye ni la tv con todo cerrado”.

Jerónimo Marín Palacios

Josefa Díaz pone hora límite: “Hasta las 12, después llamó a la policía”. Y Rosa Mateu Roselló defiende la diferencia entre lo familiar y lo ilegal: “Las fiestas familiares de toda la vida ok, las fiestas ilegales no se deben permitir y se deben sancionar, para algo están los negocios que se dedican a esto, con sus horarios, aforos, licencias, permisos, sus seguros y pagando los impuestos pertinentes”.

“Solo faltaría que en mi propia casa no pueda celebrar un cumpleaños”

Entre quienes ven el debate como una cuestión de libertad individual, las respuestas son tajantes. Sergio se pregunta: “Solo faltaría que en mi propia casa no pueda celebrar un cumpleaños o simplemente una reunión familiar o de amigos”. Juan V Cardona lo expresa sin matices: “Yo no voy a pedir permiso para hacer una fiesta en mi casa”. Francisco Mayans se indigna: “¿En qué país estamos que no podamos hacer una fiesta privada (cumpleaños, aniversario)? Esto es una imposición que favorece a las discotecas”. Antonio Torres Juan recuerda que no se trata de algo nuevo: “Toda la vida se han hecho y no veo porque no se puedan hacer”.

Joaquín Fernández tira de sarcasmo sobre el negocio: “Deberían prohibir toda forma de diversión en la que el ayuntamiento y el empresario no ganen dinero”. Ángeles Blanes Noguera intenta poner orden entre tanta brocha gorda: “No entiendo por qué no, siempre que se cumpla la normativa de horarios y decibelios permitidos y no se moleste a vecinos ni haya impacto medioambiental. A ver si ahora no vas a poder ni celebrar una reunión familiar mientras otros invaden y privatizan zonas naturales. ¡Es ya de traca, vamos!”.

Casa Lola y la pandemia

El caso que inspiraba la pregunta, el de Casa Lola, también aparece en las respuestas. Para algunos lectores, no se trataba de una fiesta privada normal, sino de otra cosa. Maria José Andrés lo dice con claridad: "Eso no era una fiesta en una casa.. era una macro fiesta ilegal y durante la pandemia en la que señoritos con dinero se pensaron que podían hacer lo que les saliera de las narices. En este caso espero que no se salgan con la suya. Qué pena en lo que se ha convertido Ibiza”.

Rocío Mateo se fija en la derivada judicial del caso, con tres policías acusados de allanamiento por aquella intervención: “¿Casi 20 años de prisión por interrumpir una fiesta ilegal en plena pandemia? ¿Estamos locos? Esto es la leche. Vale que no haya orden judicial pero tampoco estaban haciendo algo legal. La condena tendría que recaer en todos los miembros de esa fiesta”. Aun así, distingue después: “Por otro lado, mientras no se moleste, no veo inconveniente en celebrar un evento en tu casa”. Julio García también defiende la actuación policial: “Ante la comisión de un delito flagrante con riesgo para las personas que abarrotaban la casa, los policías más merecen un premio que castigo alguno que nunca se les impondrá, si es que las normas funcionan”.

Juan Zaragoza recuerda que el problema no son las celebraciones domésticas: “Las fiestas en casas privadas nunca han estado prohibidas. En cambio la macrofiestas pagando entrada deberían estar prohibidas por lo que defraudan a hacienda y porque son una auténtica molestia para los vecinos”.

Entre cumpleaños, mansiones y cansancio vecinal

Loreto Mayol introduce la diferencia entre una casa vivida y una mansión alquilada para fiestas: “¿Qué es una fiesta? En mi casa cada día es una. No molestamos a nadie. Ni mis vecinos, nos molestan a nosotros. Pero luego hay esas mansiones que los mismos dueños las alquilan para hacer ‘fiestas’ Pues estás, ¡NO!”.

Bernardo Torres Ribas aporta memoria local y reconoce que en su juventud asistió a muchas fiestas, pero advierte de que algo ha cambiado: “Antes se hacía en casas apartadas para no molestar. Ni ser molestado. Y ahora se ha convertido en una feria llegando a cobrar entrada sin importar dónde está la casa y que haya un mega equipo de sonido alquilado. No me parece correcto”. Roberto Sánchez propone incluso un límite aproximado: “Fiesta privada hasta unas 50 personas máximo, una fiesta de amigos. Más ya adquiere categoría de negocio clandestino”.