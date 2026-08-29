El tiempo da un giro en Ibiza y Formentera: nubes y posibles lluvias con barro

Ibiza y Formentera afrontan este sábado una jornada marcada por los cielos nubosos y una baja probabilidad de precipitaciones débiles acompañadas de barro, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Baleares.

Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas experimentarán un ligero ascenso. En cuanto al viento, soplará flojo de componente norte y tenderá durante la mañana a componente este, con presencia de brisas costeras.

No se descartan lluvias débiles

La previsión para las Pitiusas se enmarca en una jornada de tiempo estable en buena parte de España, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La principal excepción se situará en el noroeste peninsular, afectado por la llegada de un frente poco activo que dejará precipitaciones débiles.

En Baleares, sin embargo, Aemet mantiene la previsión de cielos nubosos y no descarta lluvias débiles que podrían ir acompañadas de barro. Pese a la mayor presencia de nubes, las temperaturas máximas subirán ligeramente a lo largo de la jornada.

Así, Ibiza y Formentera tendrán un sábado con más nubosidad que en jornadas anteriores, temperaturas diurnas algo más altas y posibilidad, aunque baja, de alguna precipitación débil.