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¿Dormir? Ya si eso otro día: la creadora de contenido Daniela Villarroel muestra su escapada 'non stop' a Ibiza

Aeropuerto, discotecas y un día en barco. La 'influencer' valenciana muestra cómo aprovechar Ibiza al máximo en apenas 24 horas

Daniela Villarroel junto a sus amigos en el aeropuerto de Ibiza.

Daniela Villarroel junto a sus amigos en el aeropuerto de Ibiza. / DI

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

24 hours in Ibiza. No hotel. No sleep. Just a party and beach”. Con esta declaración de intenciones comienza el vídeo de Daniela Villarroel, creadora de contenido valenciana con más de 80.000 seguidores en Instagram, que ha compartido su particular manera de vivir Ibiza durante apenas un día.

La aventura comienza en el aeropuerto, donde Villarroel aparece acompañada de varios amigos y preparada para poner rumbo a la isla. Tras el vuelo, muestra su llegada a Ibiza y el inicio de una jornada en la que el descanso parece no formar parte del programa.

Maletas por baile

Con la llegada de la noche, el grupo cambia las maletas por la pista de baile. Daniela aparece en UNVRS, uno de los grandes espacios de ocio nocturno de Ibiza, disfrutando del espectáculo de Anyma. El vídeo recoge algunos de los momentos más impactantes del set, con enormes visuales, efectos de fuego y una pista abarrotada mientras la creadora de contenido baila y disfruta junto a sus amigos.

Y después de la fiesta, nada de cama. Con la luz del día, el escenario cambia por completo: un barco y las aguas del Mediterráneo. Villarroel aparece tomando el sol, navegando y disfrutando del mar, completando así las 24 horas que prometía al comienzo del vídeo.

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Aeropuerto, fiesta y barco en una escapada exprés en la que no aparece ni una habitación de hotel. Ibiza non stop: una noche sin dormir para pasar directamente de la pista de baile al mar.

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