Ibiza competirá por la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio

El Ayuntamiento de Ibiza y 846 establecimientos hosteleros del municipio participarán este verano en la séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio, una campaña que reconoce el compromiso de los municipios costeros y del sector hostelero con el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular. Con esta iniciativa, Ecovidrio busca distinguir el esfuerzo de la hostelería local y la implicación de los municipios costeros durante los meses de verano, una época en la que aumenta notablemente la generación de residuos en las zonas con mayor presión turística.

Ibiza competirá con hasta 20 municipios de Baleares para conseguir la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio, un reconocimiento que en la pasada edición obtuvieron Capdepera, en Mallorca, y Formentera.

En el ámbito nacional, este año participarán más de 120 municipios y más de 12.000 restaurantes, bares y chiringuitos. Ecovidrio entregará nueve Banderas Verdes de la Sostenibilidad: dos en Andalucía, dos en Baleares, dos en Cataluña, dos en la Comunidad Valenciana y una en la Región de Murcia.

Para optar a este reconocimiento, los municipios deben cumplir distintos criterios, como aumentar el volumen de recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior, lograr la participación de al menos el 50% de los establecimientos hosteleros locales y difundir la campaña entre la ciudadanía, los visitantes y el propio sector.

Aumento de residuos en verano

El coordinador de Ecovidrio en Baleares, Iván Tolsa, ha destacado que la campaña permite “dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico en verano”. Tolsa ha agradecido el compromiso de los municipios y del sector Horeca “para promover el reciclaje y el desarrollo de nuestro entorno de manera sostenible”.

Durante el verano se consume un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación, y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso proceden del sector hostelero, según Ecovidrio. Por ello, la participación de bares, restaurantes y chiringuitos resulta clave para avanzar hacia un modelo más circular y con menos emisiones de carbono.

200 nuevos contenedores

Para facilitar la separación selectiva, Ecovidrio instalará 200 nuevos contenedores y entregará gratuitamente cerca de 1.300 cubos con ruedas a los establecimientos participantes. Además, unos 100 educadores ambientales visitarán los locales adheridos para ofrecer formación sobre reciclaje y economía circular.

La campaña también premiará a los establecimientos costeros más comprometidos con la sostenibilidad. En la pasada edición, el local reconocido en Baleares fue Ca Mimosa, en Ibiza. Este año, Ecovidrio evaluará aspectos como la gestión del reciclaje, el consumo de energía y agua o la apuesta por una compra sostenible.

En la edición anterior del Movimiento Banderas Verdes se recogieron en Baleares más de 15.800 toneladas de envases de vidrio. Según Ecovidrio, este reciclaje permitió evitar la emisión de más de 9.100 toneladas de CO2 a la atmósfera, impedir la extracción de más de 18.900 toneladas de materias primas y ahorrar cerca de 11.200 MWh de energía.

Ecovidrio recuerda que desde 1998 trabaja en la gestión del reciclaje de envases de vidrio en España y que actualmente se reciclan siete de cada diez envases de vidrio en el país.