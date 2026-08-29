Seis alumnos de Ibiza estrenan curso escolar en Canadá con Becas de Excelencia

Seis alumnos de Ibiza han partido este sábado hacia Canadá para cursar el primer trimestre del curso escolar gracias a las becas de excelencia convocadas por la conselleria de Educación y Universidades del Govern balear.

En total son veinticuatro los estudiantes de 4º año beneficiarios de este programa: catorce proceden de Mallorca, cuatro de Menorca y seis de Ibiza. Durante los próximos meses estudiarán en centros educativos de las provincias canadienses de Ontario, Columbia Británica, Alberta o Nueva Escocia.

La directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, ha despedido a los jóvenes en el aeropuerto antes de su salida, según ha informado la conselleria de Educación. El Govern ha destinado 300.000 euros a estas becas, que cubren los desplazamientos desde la isla de residencia hasta la localidad de destino en Canadá, así como el viaje de regreso una vez finalizado el trimestre. Las ayudas incluyen también la estancia y manutención con una familia de acogida, los trámites necesarios para la matriculación en el centro educativo, actividades culturales, lúdicas y deportivas, los seguros correspondientes y un seguimiento personalizado de los alumnos durante su estancia.

El objetivo del programa es que los estudiantes mejoren sus competencias comunicativas en inglés y, al mismo tiempo, amplíen su formación académica y personal mediante una experiencia de inmersión en un entorno educativo y cultural diferente.

Desde Educación han destacado que estas becas forman parte de la apuesta del Govern por la excelencia educativa y la formación internacional, con el propósito de reforzar las competencias lingüísticas, sociales y académicas de los jóvenes.

La experiencia anterior en Irlanda

El Govern ya destinó el pasado curso 200.000 euros a un programa similar de becas de excelencia. En aquella ocasión, veinticinco alumnos de 4º de ESO cursaron el segundo trimestre académico en Irlanda, donde pudieron continuar sus estudios con una metodología y un sistema educativo diferentes.

Según la conselleria, la experiencia recibió una valoración muy positiva tanto por parte de los estudiantes como de sus familias, especialmente por los beneficios académicos y personales derivados de la inmersión lingüística y de la estancia en el extranjero.