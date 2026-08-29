Manifestación
Ibiza sale a la calle en apoyo a Ceuta
La concentración tendrá lugar el 2 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta
Los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària se suman a esta acción a las 20 horas
Los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària se sumarán el próximo 2 de septiembre a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y sus vecinos.
En Ibiza, la concentración tendrá lugar a las 20 horas frente al Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situado en la calle Canarias, 35. El acto coincidirá con la celebración del Día de Ceuta.
Ibiza y Santa Eulària se suman a esta acción nacional
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha explicado que el Consistorio quiere adherirse a la iniciativa impulsada por la FEMP, que reunirá a ayuntamientos de todo el país para expresar su respaldo a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la llegada masiva de personas migrantes el pasado 30 de julio.
Santa Eulària también ha anunciado su adhesión a la convocatoria. La concentración se celebrará igualmente a las 20 horas, en este caso frente al Ayuntamiento de Santa Eulària.
Desde el Consistorio de Santa Eulària han invitado a la ciudadanía a participar y a sumarse a este «gesto de apoyo institucional y ciudadano» con Ceuta y sus habitantes.
Ambos municipios se incorporan así al llamamiento de la FEMP, que pretende trasladar a la ciudad autónoma la solidaridad de ayuntamientos de distintos puntos de España y mostrar el respaldo a sus vecinos ante la situación que están viviendo.
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