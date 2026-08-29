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Accidente en la carretera de Santa Eulària: una rueda sale despedida varios metros

El conductor, de unos 30 años, resultó prácticamente ileso pese a la violencia del impacto

El siniestro ha tenido lugar a la altura de la rotonda de los Cazadores

Una ambulancia y varios efectivos de emergencias trabajan en el lugar del accidente, en un tramo de la carretera de Santa Eulària.

Una ambulancia y varios efectivos de emergencias trabajan en el lugar del accidente, en un tramo de la carretera de Santa Eulària. / DI

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Un hombre de unos 30 años ha sufrido este sábado un accidente de tráfico en la carretera de Santa Eulària, cerca de la conocida como rotonda de los Cazadores.

Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la vía sin que ningún otro automóvil se viera implicado en el siniestro. A consecuencia del fuerte impacto, una de las ruedas del coche salió despedida y apareció a varios metros del vehículo.

El coche accidentado permanece junto a la carretera de Santa Eulària mientras se señaliza la zona tras el siniestro.

El coche accidentado permanece junto a la carretera de Santa Eulària mientras se señaliza la zona tras el siniestro. / DI

El conductor, sin heridas

Pese a la espectacularidad del accidente, el conductor no presenta heridas de consideración. Una ambulancia de la Policlínica se desplazó hasta el lugar para atender al hombre in situ.

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Hasta la zona también acudió una patrulla de la Guardia Civil para hacerse cargo de la incidencia y regular la situación en la carretera.

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