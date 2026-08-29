Sant Antoni
La guitarra de Paco Fernández brilla en Villa Mercedes
Los sábados, el emblemático restaurante de Grupo Mambo aúna su cocina mediterránea con uno de los artistas más reconocidos de la isla
Villa Mercedes sigue reivindicando esta temporada su condición de clásico imprescindible de las noches de verano en Ibiza en las que disfrutar de la mejor gastronomía al amparo de la música de grandes artistas vinculados a la isla. Este restaurante de Grupo Mambo, situado en el paseo marítimo de Sant Antoni y ubicado en la única villa señorial con vistas al mar de las Pitiusas, suma a su propuesta culinaria una programación de música en directo que convierte sus cenas de los sábados en una experiencia especialmente evocadora que cobra vida, a partir de las 21 horas, de la mano del guitarrista Paco Fernández, uno de los grandes referentes del flamenco chill. Su forma de entender la guitarra, entre la raíz flamenca, la sensibilidad mediterránea y una sonoridad profundamente conectada con la isla, ha acompañado durante décadas algunas de las noches más especiales del archipiélago. Paco Fernández ha construido una trayectoria marcada por la autenticidad, los conciertos en escenarios internacionales, numerosos discos y una manera personal de fusionar la guitarra española con atmósferas contemporáneas. Su música forma parte del imaginario sonoro de la isla y encaja cada sábado con la esencia de Villa Mercedes, un espacio donde la historia, el paisaje, la gastronomía y el ritmo pausado de la bahía se dan la mano.
Con más de un siglo de historia, jardines frente a la bahía de Portmany y una atmósfera inconfundible, Villa Mercedes es mucho más que un restaurante. Sus terrazas, salones abiertos al exterior y rincones rodeados de vegetación lo convierten en un escenario privilegiado para cenas especiales, celebraciones y noches memorables.
- Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público