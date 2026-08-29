La guitarra de Paco Fernández brilla en Villa Mercedes

Villa Mercedes sigue reivindicando esta temporada su condición de clásico imprescindible de las noches de verano en Ibiza en las que disfrutar de la mejor gastronomía al amparo de la música de grandes artistas vinculados a la isla. Este restaurante de Grupo Mambo, situado en el paseo marítimo de Sant Antoni y ubicado en la única villa señorial con vistas al mar de las Pitiusas, suma a su propuesta culinaria una programación de música en directo que convierte sus cenas de los sábados en una experiencia especialmente evocadora que cobra vida, a partir de las 21 horas, de la mano del guitarrista Paco Fernández, uno de los grandes referentes del flamenco chill. Su forma de entender la guitarra, entre la raíz flamenca, la sensibilidad mediterránea y una sonoridad profundamente conectada con la isla, ha acompañado durante décadas algunas de las noches más especiales del archipiélago. Paco Fernández ha construido una trayectoria marcada por la autenticidad, los conciertos en escenarios internacionales, numerosos discos y una manera personal de fusionar la guitarra española con atmósferas contemporáneas. Su música forma parte del imaginario sonoro de la isla y encaja cada sábado con la esencia de Villa Mercedes, un espacio donde la historia, el paisaje, la gastronomía y el ritmo pausado de la bahía se dan la mano.

La música en directo comienza a sonar los sábados a partir de las 21 horas. |

Con más de un siglo de historia, jardines frente a la bahía de Portmany y una atmósfera inconfundible, Villa Mercedes es mucho más que un restaurante. Sus terrazas, salones abiertos al exterior y rincones rodeados de vegetación lo convierten en un escenario privilegiado para cenas especiales, celebraciones y noches memorables.