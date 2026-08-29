Vecinos de Ibiza llevan años reclamando la retirada de antiguos tanques de propano de sus terrazas: "Uno aún tenía gas"

La sustitución de los antiguos tanques de propano que se instalaron en decenas de terrazas de edficios de toda la isla de Ibiza, una vez que se instaló el gas ciudad, se ha convertido en un problema para muchos vecinos tanto de la capital como de otros núcleos urbanos. Inutilizados desde hace años, en la mayor parte de los casos no han sido retirados y algunos incluso conservan algo de combustible. Tampoco se retiraron las canalizaciones que se utilizaban para su llenado.

Vecinos de un edificio plurifamiliar en Ibiza se han puesto en contacto con este diario para reclamar la retirada de estos tanques. Los depósitos se encuentran en la azotea del edificio, aunque en ocasiones se ubicaron en las plantas inferiores. "En el edificio donde vivo, Redexis adquirió la instalación de gas hace cinco años", cuenta este vecino, que prefiere mantenerse en el anonimato. "En un momento determinado nos notifican que Redexis ha comprado la instalación y que la va a conectar al gas natural", relata este vecino, que asegura que la empresa manifestó por escrito su voluntad de retirar los depósitos en el plazo de un año, aunque en la misiva aclaraban que dependía también de los permisos municipales y la disponibilidad de grúas. Tras cinco años y una serie de reclamaciones, la empresa ha retirado finalmente el depósito en desuso. Pero todavía quedan decenas por eliminar de otras tantas comunidades de vecinos.

La versión de la empresa

Desde Redexis puntualizan que el proceso de retirada de los depósitos de gas propano no es un tema que les concierna solamente a ellos. Recuerdan que la empresa adquirió los depósitos a Repsol hace aproximadamente una década. Con el fin de hacer la transición al gas natural, que llega por tuberías soterradas, era imperativo sustituir las viejas instalaciones por unas más modernas.

La compañía dice que realizó las nuevas instalaciones de gas natural y que inició de manera paulatina la retirada de los depósitos antiguos. El proceso, explican, no es sencillo. "La idea era poder transformar a gas natural el mayor número de depósitos posibles y, en una segunda fase, desmantelar poco a poco las instalaciones". En referencia a las empresas especializadas que han de colaborar necesariamente en este trabajo, desde Redexis aclaran: "Pedimos siempre un montón de documentación de seguridad de todas las empresas que trabajan para nosotros. No es algo que abunde en la isla". También mencionan la necesidad de la colaboración de la Policía Local de cada municipio, que ha de cortar la calle para poder proceder a los trabajos. "Las empresas suelen tener una carga de trabajo enorme, con lo que las ventanas de trabajo que nos dan son mínimas".

Preocupaciones vecinales acerca de la seguridad

"De los dos depósitos que había en el edificio, uno estaba vacío, pero el otro aún tenía gas", asegura el vecino que se ha puesto en contacto con Diario de Ibiza. A raíz de una serie de reclamaciones, además de una carta a la Dirección General de Industria de Baleares, un camión acudió a extraer los remanentes de gas del depósito. "Cinco años después vino un camión, se conectó a las tuberías desde la calle y se tiró toda la mañana vaciando el depósito", manifiesta este vecino. "Es un follón porque tienes que poner una grúa, tienes que cortar una calle, pero claro, ellos se comprometieron a eso cuando hicieron la compra" de las instalaciones, recuerda.

"Seguimos avanzando"

La empresa detalla que, cuando comenzó el proceso de transición, "Ibiza era uno de los territorios de España donde más transformaciones a gas natural se estaban haciendo". Y que cuando comenzó el proceso, había en torno a doscientos depósitos de gas propano que debían ser retirados en la isla. A día de hoy quedan alrededor de cien, apuntan.

"En una primera fase se hace la transformación de las instalaciones para eliminar el suministro de propano, se dejan los depósitos en seguridad, desgasificados. En una segunda fase se llevan a cabo los desmantelamientos, que es la parte más compleja porque no depende directamente de nosotros", aseguran desde la empresa.

También aclaran que la empresa se hace cargo de la totalidad del importe de la retirada de los depósitos, además de la instalación de las nuevas líneas de gas natural, un extremo que han confirmado los vecinos. "Toda la canalización para extender la red hasta llegar a las fincas la hacemos nosotros mismos, el entorno es cerrado. Solo necesitamos el visto bueno de la comunidad para transformar y ya está". Alegan que el proceso es "manejable" porque no dependen de terceros.

La segunda fase, otro cantar

Pero la segunda fase del proceso, la retirada de los depósitos antiguos, es otro cantar: "Meter una plataforma enorme en el centro de la ciudad es complicadísimo. Primero, que haya disponibilidad de plataformas. Después, que Policía Local te dé el visto bueno, y que durante esa ventana de tiempo la grúa esté disponible. Es muy complicado". Desde la empresa declaran que van encajándolo como pueden, "pero no se ha parado ni nada por el estilo. Seguimos avanzando".

Una vez vaciados los depósitos, en el caso de que aún contengan gas, se desgasifican y se obtiene un certificado de inertización. Posteriormente, los depósitos se trasladan a la planta de reciclaje. "Existe una normativa específica que tenemos que cumplir al 100%. No hay escapatoria posible", aseguran desde la empresa.