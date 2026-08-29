Taxi de Palma denunciado en Ibiza: frente común del Consell y Vila en defensa de los agentes e inspectores que lo multaron

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Vila han salido en defensa de los agentes de la Policía Local y de los inspectores de Transportes tras las críticas recibidas por la denuncia formulada contra un taxi con licencia de Palma que al que detectaron operando en la ciudad de Ibiza. El concejal de Movilidad Integral del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha trasladado su “apoyo absoluto” a la labor que realizan cada día la Policía Local de Vila y el servicio de Inspección de Transportes del Consell, especialmente durante la temporada turística, “para garantizar que se cumpla la normativa y para luchar contra el intrusismo y el transporte ilegal”.

“No podemos normalizar que, cuando los agentes y los inspectores hacen su trabajo, se ponga públicamente en cuestión su profesionalidad o se descalifique su actuación”, ha señalado Sousa, que considera que la labor inspectora y policial “no puede depender de que una determinada actuación guste más o menos al sector afectado”.

las declaraciones llegan después de que el presidente de la Federación Independiente del Taxi de las Illes Balears (Fitib), Gabriel Moragues, cuestionara públicamente la actuación inspectora tras la denuncia contra el taxi de Palma. Según el Consell, Moragues llegó a atribuir la denuncia a que uno de los ocupantes del taxi era de procedencia africana, unas manifestaciones que la institución insular considera “especialmente graves y absolutamente injustificadas”.

El Consell ha exigido a la FITIB una rectificación inmediata y la retirada de cualquier acusación o insinuación que pretenda atribuir motivaciones xenófobas a los inspectores de Transportes.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, ha defendido que los funcionarios del Consell “actúan con profesionalidad, rigor y de acuerdo con la normativa”. “Consideramos absolutamente inaceptable que, ante una actuación inspectora, se responda con una acusación tan grave como la de xenofobia, y exigimos a la Fitib que la retire y rectifique públicamente”, ha afirmado.

Rubén Sousa también ha reprobado “cualquier ataque público” dirigido contra los policías locales o contra los inspectores del Consell. El concejal ha recordado que cualquier discrepancia con una denuncia o expediente administrativo debe canalizarse a través de los procedimientos previstos, con todas las garantías. “Una cosa es discrepar de una actuación y otra muy distinta es desacreditar a los profesionales que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la normativa”, ha subrayado.

Desacreditar a funcionarios

En la misma línea, Mariano Juan ha insistido en que la persona afectada tiene derecho a presentar las alegaciones, pruebas y recursos que considere oportunos, y que se estudiarán con todas las garantías. “Pero una cosa es discrepar de una actuación administrativa y recurrir una sanción, y otra muy diferente es desacreditar a los funcionarios que hacen su trabajo atribuyéndoles motivaciones xenófobas. Eso no lo podemos aceptar”, ha señalado.

Tanto el Consell como el Ayuntamiento coinciden en que la colaboración entre la Policía Local de Ibiza y el servicio de Inspección de Transportes es fundamental para combatir el intrusismo y garantizar una competencia leal dentro del sector.

Sousa ha asegurado que el Ayuntamiento “va a seguir respaldando esa labor” y actuando “con firmeza ante cualquier actividad que se desarrolle sin las autorizaciones correspondientes”. “El Ayuntamiento de Ibiza va a estar siempre al lado de quienes trabajan para que se cumpla la ley y para garantizar un servicio de transporte seguro, regulado y de calidad”, ha añadido.

Mariano Juan, por su parte, ha recalcado que defender al sector del taxi “no significa defender cualquier actuación individual de uno de sus miembros”, sino proteger el interés general de la mayoría de profesionales que trabajan cumpliendo la normativa y que reclaman que las reglas sean iguales para todos, “tanto en Eivissa como en Mallorca”.

El Consell ha reiterado finalmente su apoyo a los profesionales del servicio de Inspección de Transportes y ha advertido de que continuará intensificando la lucha contra el intrusismo. “No permitiremos que acusaciones injustificadas pongan en cuestión la profesionalidad de nuestros inspectores ni que les disuadan de continuar haciendo su trabajo”, ha concluido la institución insular.