La firma de moda Adlib de Ibiza que seduce a los 'royals'

Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha vuelto a escoger moda ibicenca para una de sus últimas publicaciones en Instagram. La sobrina del rey Felipe VI, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha compartido un carrusel de fotografías en el que aparece con un conjunto negro troquelado de Charo Ruiz, una de las firmas más reconocidas de la moda Adlib de Ibiza.

La influencer acompaña las imágenes con una breve frase: “Long live summer”. En las fotografías posa con un conjunto de dos piezas formado por un top palabra de honor y un pantalón a juego, ambos con bordados y aberturas características del estilo de la casa ibicenca.

Según los precios de la colección SS26, el pantalón Stern tiene un precio de 399 euros, mientras que el top Kai aparece a la venta por 239 euros, rebajado desde los 299 euros. En total, el conjunto asciende actualmente a 638 euros.

No es la primera vez que Victoria Federica apuesta por Charo Ruiz. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es una habitual de los veranos en Ibiza, al igual que su hermano Froilán, y ha lucido en otras ocasiones diseños de la firma pitiusa.

La reina Letizia

Charo Ruiz mantiene desde hace años una estrecha relación con la imagen más internacional de la moda ibicenca. Sus diseños han llegado también al vestidor de la reina Letizia, que ha escogido la firma en dos ocasiones destacadas: durante su visita a Ibiza en la pandemia en 2020 y en una recepción real en Marivent en 2022.

Para la primera ocasión escogió el modelo Aida, de la colección Essentials, blanco y muy clásico. En la segunda ocasión, la Reina escogió el modelo Aryana, de la colección Barbary Paradise. La propia diseñadora que acudió a la recepción real en Mallorca se llevó una sorpresa entonces al ver a doña Letizia vestida de su firma: "Le dije que estaba guapísima. Fue lo único que me salió decirle. A su lado estaba la Reina Madre, doña Sofía, que, según me explicó, le había dicho lo mismo a su nuera cuando la había visto ya vestida para la recepción. Que le encantaba el vestido", recordó la diseñadora a es Diari en 2022.

La reina Letizia también ha recurrido a otra firma Adlib, Tony Bonet, para una recepción real, reforzando la presencia de la moda ibicenca en actos institucionales y en el armario de figuras de la familia real. En esta ocasión, el diseñador, que también acudió a la recepción en Marivent, se sorprendió al ver a la Reina vestida por él.

Con esta nueva publicación, Victoria Federica vuelve a situar la moda Adlib en el escaparate de las redes sociales, donde sus estilismos suelen tener una amplia repercusión.