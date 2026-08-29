‘Hosted By’
Fely Campo une artesanía, diseño y elegancia en Ibiza
BLESS Ibiza Cala Nova acogió una cena especial que invitó a los asistentes a descubrir el universo creativo de la diseñadora de moda salmantina
BLESS Ibiza Cala Nova volvió a convertir la creatividad en una experiencia para los sentidos con una nueva edición de ‘Hosted By’, su exclusivo ciclo de encuentros en el que gastronomía, arte, diseño y talento se unen frente al Mediterráneo. En esta ocasión, la protagonista fue la diseñadora salmantina Fely Campo, que trasladó a Ibiza su particular universo creativo.
La cita se celebró en Lumbre, el espacio gastronómico de BLESS Ibiza Cala Nova centrado en el fuego, el producto local y la cocina mediterránea.
La exquisita cena, celebrada el martes 25 de agosto, reunió a un grupo de invitados, entre los que se encontraba la actriz Juana Acosta, para quien la diseñadora realizó el vestuario para la película ‘El inconveniente’. Una velada que combinó la propuesta culinaria creada para la ocasión con una inmersión en la esencia de la moda de Fely Campo.
Con cinco décadas de trayectoria, Fely Campo comenzó su carrera en Salamanca, desde donde ha desarrollado una sólida trayectoria nacional e internacional. Su trabajo busca una pureza en la que la mujer sea siempre la verdadera protagonista, a través de tejidos nobles, siluetas impecables y una artesanía contemporánea que convierte cada pieza en una declaración de estilo atemporal.
Desde 2022, sus colecciones se presentan en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Barcelona Bridal Fashion Week, además de showrooms en Milán y Londres y ferias como Momad Metrópolis, Who’s Next París e Interbride Düsseldorf.
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