Cristina Pedroche se enfrenta a uno de sus miedos en Formentera: "A veces pienso que hay un “monstruo” que me va a arrastrar hacia abajo"

La presentadora Cristina Pedroche ha compartido en Instagram un vídeo en el que se lanza al mar durante unos días de descanso en aguas de Ibiza y Formentera, una escena con la que la presentadora muestra cómo se enfrenta a uno de sus miedos.

En la publicación, Pedroche aparece a bordo de una embarcación y termina tirándose al agua, en una estampa familiar de vacaciones en la isla junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, y sus dos hijos en común: Laia, nacida el 14 de julio de 2023, e Isai, nacido el 17 de julio de 2025.

La pareja está disfrutando estos días de Ibiza en barco, donde también han compartido momentos en el mar con una tabla. La publicación de Pedroche refleja una imagen más íntima y familiar de sus vacaciones, marcada por el intento de superar el respeto que le produce el mar.

"No pensaba subir esto pero he visto que algunos comentarios del post anterior se daban cuenta de que más allá de la gracia que pueda hacer lo mal que caigo (al agua, aunque a la gente también jajajaja) siempre he tenido mucho miedo al mar, a bañarme en sitios donde no veo ni toco el fondo", explica la presentadora a sus seguidores en Instagram. "Hasta a veces pienso que hay algo, un “monstruo” o una fuerza superior que me va a arrastrar hacia abajo", bromea.

"Sé que los miedos son irracionales pero también sé que se puede luchar contra ellos. ¿Me sigue dando miedo? Sí, pero lo hago. Y una vez que me tiro la primera vez como que los miedos se diluyen un poco. Quizás esto le venga bien a alguien, si es así, hazlo con miedo pero hazlo", afirma Pedroche, a la vez que asegura que si no se hubiera atrevido se hubiera perdido "una experiencia increíble".

"Eso sí, tengo que mejorar la técnica de tirarme, creo que estoy muy tensa deseando subir a la superficie", bromea la presentadora que pide recomendaciones para mejorar su salto.

StreetXO Ibiza

La presencia de la pareja en Ibiza coincide además con un verano especialmente relevante para Dabiz Muñoz en la isla. El chef ha desembarcado esta temporada con StreetXO Ibiza, su nuevo restaurante en The Site Ibiza, el espacio gastronómico impulsado por Palladium Hotel Group.

StreetXO Ibiza abrió sus puertas este verano y celebró su inauguración oficial en junio, con una propuesta que traslada a la isla el universo gastronómico más informal y transgresor de Muñoz.

Pedroche y Muñoz, una de las parejas más mediáticas del panorama televisivo y gastronómico, han hecho de Ibiza uno de sus destinos de este verano, combinando descanso familiar, mar y la nueva aventura profesional del cocinero en la isla.