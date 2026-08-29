Vídeo: una canción anima a acudir a la ‘Xindriada Popular’ de Ibiza contra la masificación en Cala Saladeta, “conquistada por guiris de espalda roja”

La Associació de Joves d’Eivissa ha difundido en redes sociales una canción para animar a los ibicencos a participar este domingo en la ‘Xindriada Popular’ contra la masificación turística en Cala Saladeta. El tema está interpretado por Mateo, conocido en Instagram como @turtigris, y acompaña la convocatoria lanzada por la entidad juvenil para reivindicar la recuperación de los espacios públicos de la isla.

La quedada está prevista este domingo 30 de agosto a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9, en Cala Saladeta. La asociación invita a los asistentes a compartir sandía fresca, leer un manifiesto y reclamar que “Eivissa no está en venta”. La entidad plantea la jornada como una protesta festiva y familiar contra la saturación turística y la dificultad creciente de los residentes para disfrutar de playas y calas durante el verano.

La canción recoge ese mismo mensaje en tono reivindicativo e irónico. “El domingo por la mañana agarraré la bicicleta y me iré lejos de aquí, a Cala Saladeta”, canta Mateo al inicio del vídeo, antes de preguntarse si todavía encontrará el camino o si la cala estará “conquistada por guiris de espalda roja”.

El tema denuncia también la saturación de playas, carreteras y accesos a las calas. “Todo esto nos hace sufrir: llenan playas y caletas y atascan todos los caminos con taxis y furgonetas”, dice uno de los fragmentos de la canción difundida por la Associació de Joves d’Eivissa.

En otra parte del vídeo, el cantante menciona directamente la convocatoria: “La Associació de Joves d’Eivissa nos invita a sandía fresca” y recuerda que la protesta defiende que “Eivissa no está en venta”. La canción insiste además en el rechazo a la masificación turística: “Basta de masificación”, señala, antes de aludir a las fiestas, el ruido y la pérdida de tranquilidad.

Problema de la vivienda

La letra también conecta la presión turística con el problema de la vivienda que afecta a la población joven de la isla. “Los jóvenes que hay aquí no podrán tener casa”, canta Mateo, en una crítica a las dificultades de acceso a la vivienda y a la transformación del territorio.

El vídeo termina con un llamamiento a participar en la jornada del domingo. “Si tú también estás aburrido, agarra la nevera”, canta Mateo, antes de rematar: “Eivissa no es un parque” y “con la ayuda de mis amigos ocuparemos la playa”.

La ‘Xindriada Popular’ de Cala Saladeta nace como una acción simbólica para reclamar el derecho de los residentes a disfrutar de la isla también en verano. La organización ha pedido a los asistentes que lleven comida, bebidas para hidratarse y crema solar.