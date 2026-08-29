Viajes
Los baños del aeropuerto de Ibiza "sucios, sin papel y cerrados": "Esto sí es 'luxury'", denuncia un pasajero
Trabajadores de la terminal confirman las quejas de este usuario y remiten fotos de cómo estaban hace unos días
Sucios, con materia humana flotando, sin papel en varios cubículos y otros cerrados con cintas para que nadie los use. Así ha denunciado un pasajero de Ibiza que se ha encontrado los cuartos de baño del aeropuerto de Ibiza esta misma mañana. El viajero, que ha remitido varias fotografías, detalla que se trata de los aseos que se encuentran en la primera planta de las instalaciones, en la zona de embarque, frente a las puertas 3 y 4.
Según detalla, en el caso del cuarto de baño de los hombres hay varios de los urinarios de pie precintados: cubiertos con plásticos y con una cinta verde que impide el paso. Los de mujeres, explica este pasajero "están sin papel y las puertas no cierran". "Esto sí es luxury", ironiza el viajero.
Trabajadores de la terminal de Ibiza confirman el mal estado de los cuartos de baño del aeropuerto de Ibiza y remiten, para apoyar las quejas de este pasajero de Ibiza, varias imágenes captadas este martes en los aseos de las instalaciones. En ellas se ven los urinarios fuera de servicio, completamente precintados, y también cómo de uno de los aseos de mujeres, de ocho cubículos únicamente están operativos dos. Esto, en plena temporada y con el aeropuerto lleno de gente.
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