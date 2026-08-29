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Antonio Buendía, 40 años de servicio a la Guardia Civil en Ibiza

Antonio Buendía, 40 años de servicio a la Guardia Civil en Ibiza | CIE

Antonio Buendía, 40 años de servicio a la Guardia Civil en Ibiza | CIE

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El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, rindió homenaje ayer al cabo mayor de la Guardia Civil Antonio Buendía Ávila por sus 40 años de dedicación, compromiso y servicio en la isla. Marí entregó a Buendía una pieza de cerámica elaborada por el ceramista ibicenco ‘Toniet’ como símbolo de agradecimiento por su trayectoria profesional.

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