Antonio Buendía, 40 años de servicio a la Guardia Civil en Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, rindió homenaje ayer al cabo mayor de la Guardia Civil Antonio Buendía Ávila por sus 40 años de dedicación, compromiso y servicio en la isla. Marí entregó a Buendía una pieza de cerámica elaborada por el ceramista ibicenco ‘Toniet’ como símbolo de agradecimiento por su trayectoria profesional.