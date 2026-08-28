Vila entregará el lunes las llaves de siete viviendas municipales de alquiler asequible en sa Penya

El Ayuntamiento de Ibiza entregará el próximo lunes, 31 de agosto, las llaves de siete viviendas municipales de alquiler asequible situadas en el barrio de sa Penya, una actuación incluida en el plan ‘Eivissa, una ciutat per viure-hi’ con la que diecisiete personas podrán acceder a una vivienda en el núcleo histórico de la ciudad.

El acto comenzará a las 11 de la mañana en sa Peixateria y estará presidido por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, acompañado por la concejala de Vivienda y Bienestar Social, Lola Penín. Allí, los adjudicatarios firmarán los contratos de arrendamiento antes de recibir las llaves de sus nuevas viviendas.

El interior de uno de los pisos con renta asequible en sa Penya. / Ayuntamiento de Ibiza

Posteriormente, los representantes municipales acompañarán a los nuevos inquilinos hasta los inmuebles, situados en las calles Vista Alegre y Retir y en la plaza de sa Drassaneta. Las siete viviendas se adjudicaron mediante el sorteo público celebrado el pasado 11 de junio, después de que el Ayuntamiento aprobara el 10 de abril la convocatoria para el alquiler de inmuebles municipales rehabilitados con fondos del Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad.

Dos de los inmuebles sone locales reconvertidos en viviendas

Dos de los inmuebles han sido reconvertidos de locales a viviendas al amparo de la normativa impulsada por el Govern balear para facilitar la creación de nuevos pisos. Las viviendas presentan distintas características para adaptarse a diferentes perfiles familiares. Dos pisos de la calle Vista Alegre disponen de dos habitaciones y están destinados a unidades familiares de hasta cuatro miembros.

Vista aérea de uno de los pisos con renta asequible en sa Penya. / Ayuntamiento de Ibiza

En la plaza de sa Drassaneta se han habilitado tres viviendas de una habitación, una de ellas reservada para una familia monoparental, mientras que los inmuebles de la calle Retir se destinan principalmente a jóvenes menores de 35 años. Todos los pisos tienen fijado un precio de alquiler de 6,18 euros por metro cuadrado, lo que se traduce en rentas mensuales de entre 203 y 460 euros, cantidades sensiblemente inferiores a los precios habituales del mercado residencial de Ibiza.

El alcalde ha destacado que la entrega supone «un nuevo paso» en la ampliación del parque público de vivienda asequible de la ciudad. Triguero ha señalado que, aunque la problemática de la vivienda «no se cambia de un día para otro», estas actuaciones permiten aumentar la oferta y ofrecer soluciones concretas a los residentes.

«Entregar estas llaves significa dar estabilidad y oportunidades a 17 personas y demostrar que las políticas públicas de vivienda pueden ofrecer respuestas concretas ante una de las principales problemáticas de la ciudadanía», ha afirmado.

Por su parte, Penín ha puesto en valor el proceso de adjudicación y la recuperación de inmuebles municipales. «Este proyecto es el ejemplo de que recuperar patrimonio también significa recuperar hogares», ha señalado la concejala, quien ha destacado que las viviendas se han adjudicado mediante unas bases públicas y un sorteo abierto entre las personas que cumplían los requisitos.

Entre las condiciones exigidas a los adjudicatarios figuraban estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda del Ibavi desde hacía al menos un año, acreditar diez años consecutivos de empadronamiento en el municipio de Ibiza, no disponer de otra vivienda y cumplir los límites de ingresos establecidos para cada tipología.