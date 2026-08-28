Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa LolaVivienda en IbizaXindriadaAeropuerto
instagramlinkedin

[UNVRS]. Agenda

Tres noches para despedir agosto por todo lo alto

elrow, Carl Cox y Tiësto llevan el espectáculo, el house, el techno y el trance al hyperclub

Carl Cox vuelve el domingo a [UNVRS]. | TNL

Carl Cox vuelve el domingo a [UNVRS]. | TNL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

[UNVRS] entra en la recta final de agosto con tres noches que resumen bien la amplitud de su propuesta: espectáculo, techno, house, trance y grandes nombres de la electrónica reunidos en un mismo fin de semana. Del sábado 29 al lunes 31 de agosto, el hyperclub cambia de piel cada noche para recibir a elrow, Carl Cox y Tiësto.

El sábado, Neo Kaos Garden vuelve a transformar [UNVRS] con el universo de Okuda San Miguel. Formas geométricas, esculturas, criaturas imposibles, performers, elementos digitales y mucho confeti se extienden por la sala, aprovechando las dimensiones y posibilidades técnicas del club. Andrés Campo, Bora Uzer, Marco Faraone y Sante Sansone ponen la música, mientras Discodelia abre otra vía con Athe Umgido y Laeet.

El domingo es el turno de Carl Cox, acompañado por Joseph Capriati, Honey Dijon y Brina Knauss. Cuatro artistas con lenguajes distintos para una Main Room capaz de cambiar varias veces de dirección a lo largo de la noche. Capriati transita entre house y techno; Honey Dijon amplía el viaje hacia el house de Chicago y el disco; y Knauss aporta el lado más melódico y progresivo.

El lunes, Tiësto cierra su residencia en [UNVRS] y completa uno de los grandes regresos del verano. Más de tres décadas de música confluyen en la Main Room, desde el trance de sus primeros años hasta sus himnos globales y su actual vertiente más melódica y profunda. Massano lleva la noche hacia el melodic techno y DJ TRY completa la programación antes del set final del neerlandés.

Tres noches, tres maneras de entender la pista y una misma escala de producción. [UNVRS] despide agosto alternando el caos colorista de elrow, la exploración de Carl Cox y el viaje musical de Tiësto. Y cuando termine el lunes, los focos ya apuntarán a septiembre, con nuevas residencias y una recta final de temporada que todavía guarda varios capítulos por descubrir dentro del hyperclub ibicenco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
  6. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  7. Susto en la carretera de Santa Eulària: un Jeep vuelca tras chocar con un taxi y un turismo
  8. Pillados: el ruido delata un piso turístico ilegal alquilado diez días por seis mil euros

Toni na Saputo, contrabajista y cantante: «La inteligencia artificial puede imitar mi música y clonar mi forma de tocar»

El corazón de Sant Agustí late entre campanas, baile y tradición

Tres noches para despedir agosto por todo lo alto

Kölsch, Gorgon City y Paco Osuna invaden la cabina

Un fin de semana de cierres en el club de Platja d’en Bossa

Què significa la mar pels monitors del Club Nàutic Santa Eulària?: "És com l’aigua a la Terra: 75% de la meva vida"

Què significa la mar pels monitors del Club Nàutic Santa Eulària?: "És com l’aigua a la Terra: 75% de la meva vida"

Sant Antoni reconoce a seis finalistas del concurso de dibujo

Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento

Tracking Pixel Contents