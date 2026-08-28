[UNVRS]. Agenda
Tres noches para despedir agosto por todo lo alto
elrow, Carl Cox y Tiësto llevan el espectáculo, el house, el techno y el trance al hyperclub
[UNVRS] entra en la recta final de agosto con tres noches que resumen bien la amplitud de su propuesta: espectáculo, techno, house, trance y grandes nombres de la electrónica reunidos en un mismo fin de semana. Del sábado 29 al lunes 31 de agosto, el hyperclub cambia de piel cada noche para recibir a elrow, Carl Cox y Tiësto.
El sábado, Neo Kaos Garden vuelve a transformar [UNVRS] con el universo de Okuda San Miguel. Formas geométricas, esculturas, criaturas imposibles, performers, elementos digitales y mucho confeti se extienden por la sala, aprovechando las dimensiones y posibilidades técnicas del club. Andrés Campo, Bora Uzer, Marco Faraone y Sante Sansone ponen la música, mientras Discodelia abre otra vía con Athe Umgido y Laeet.
El domingo es el turno de Carl Cox, acompañado por Joseph Capriati, Honey Dijon y Brina Knauss. Cuatro artistas con lenguajes distintos para una Main Room capaz de cambiar varias veces de dirección a lo largo de la noche. Capriati transita entre house y techno; Honey Dijon amplía el viaje hacia el house de Chicago y el disco; y Knauss aporta el lado más melódico y progresivo.
El lunes, Tiësto cierra su residencia en [UNVRS] y completa uno de los grandes regresos del verano. Más de tres décadas de música confluyen en la Main Room, desde el trance de sus primeros años hasta sus himnos globales y su actual vertiente más melódica y profunda. Massano lleva la noche hacia el melodic techno y DJ TRY completa la programación antes del set final del neerlandés.
Tres noches, tres maneras de entender la pista y una misma escala de producción. [UNVRS] despide agosto alternando el caos colorista de elrow, la exploración de Carl Cox y el viaje musical de Tiësto. Y cuando termine el lunes, los focos ya apuntarán a septiembre, con nuevas residencias y una recta final de temporada que todavía guarda varios capítulos por descubrir dentro del hyperclub ibicenco.
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