Los trabajadores de Aena mantienen la protesta del 31 de agosto en el aeropuerto de Ibiza

Los trabajadores de Aena del aeropuerto de Ibiza han decidido mantener la concentración prevista para el próximo 31 de agosto, de 10 a 10.30 horas, ante la falta de avances con la empresa. "Visto que han pasado tres días desde la concentración y que la empresa no ha querido reunirse con el comité de centro, sigue adelante la concentración del día 31 en el aeropuerto de Ibiza tras el apoyo unánime de los trabajadores", apunta David Torres, trabajador de Aena, representante sindical de USO y presidente del comité de centro.

La protesta ya se había comunicado a la Delegación del Gobierno, aunque durante la concentración celebrada el pasado lunes 24 de agosto los representantes de los trabajadores dejaron abierta la posibilidad de cancelarla en caso de alcanzar un acuerdo con la empresa. "Todavía no sabemos si se va a hacer o no", señalaba entonces Torres.

En este sentido, Torres critica la actitud de la empresa: "Es algo que no nos esperábamos, ya que me parece ilógico que ignoren a los representantes de los trabajadores"

Aproximadamente 250 trabajadores forman la plantilla de Aena en Ibiza

Sin embargo, la plantilla de Aena en Ibiza, integrada por aproximadamente 250 trabajadores, ha decidido finalmente mantener la movilización después de que, según el comité, no se haya producido la reunión reclamada con la empresa.

Cabe recordar que los empleados ya habían cancelado previamente otras dos protestas previstas para los días 3 y 17 de agosto. Finalmente, el pasado 24 de agosto cerca de 50 trabajadores se concentraron en una de las puertas de salida de la terminal para reclamar soluciones a distintas cuestiones laborales.

Reivindicaciones de los trabajadores

Entre sus reivindicaciones se encuentran la sobrecarga de trabajo y la cobertura de las ausencias, las vacaciones obligatorias durante el verano, la eliminación del servicio de información al pasajero —los denominados 'chalecos verdes'—, la supresión de la categoría de estudios básicos y el proyecto de ampliación del aeropuerto, la falta de personal o la ausencia de personal cualificado entre otros asuntos.

En cuanto a las expectativas de cara a la próxima protesta, Torres espera que "haya un aumento de personas solicitando derechos"

La nueva concentración del día 31, cuando aún continúa la temporada turística en Baleares, supondrá, por tanto, la continuidad de unas movilizaciones con las que los trabajadores pretenden que Aena atienda sus reivindicaciones y abra una vía de diálogo con el comité de centro para abordar las cuestiones que, según denuncian, afectan al funcionamiento diario de la plantilla del aeropuerto de Ibiza. Una problemática que sumada al elevado coste de la vivienda en las Pitiusas, provoca que sea muy complicado mantener una plantilla de trabajadores amplia y cualificada.

Todo ello, en un contexto en el que los trabajadores de Aena no descartan definitivamente la huelga, aunque Torres, en este sentido, se muestra cauto: "Es algo de lo que todavía no puedo hablar, ya que si no conocemos la respuesta que nos tiene que dar la empresa, no podemos medir nuestra postura".