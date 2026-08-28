Para una pyme que lleva su contabilidad completa, el mejor programa de contabilidad en 2026 es Holded, porque conecta la facturación con la contabilidad y genera los asientos de forma automática, así que cierras el mes sin volver a teclear los mismos datos. Suma libro mayor, conciliación bancaria e informes financieros en tiempo real dentro de la misma plataforma. Es la opción más completa de la lista. Tienes el análisis entero en esta guía de los mejores programas de contabilidad. Abajo comparamos cinco opciones pensando en un negocio que necesita contabilidad de verdad, no solo facturar.

Qué debe tener un buen programa de contabilidad para una pyme que lleva contabilidad completa

Una pyme con contabilidad completa necesita mucho más que emitir facturas. Estos son los cinco puntos que separan un buen programa de contabilidad de una simple app de facturación.

Contabilidad de partida doble real. El programa tiene que generar asientos, llevar el libro diario y el libro mayor, y cerrar el ejercicio conforme al Plan General Contable. Es la base de una contabilidad completa.

Asientos automáticos desde la facturación. Si cada factura y cada gasto se contabilizan solos, evitas la doble captura y los errores de traspaso. El cierre mensual deja de ser una tarea manual.

Conciliación bancaria y tesorería. Conectar los bancos y conciliar los movimientos de forma automática te da una foto real de la caja. Sin eso, la contabilidad va siempre por detrás del banco.

Informes financieros y modelos fiscales. Necesitas balance, cuenta de resultados e informes en tiempo real, además de los modelos de IVA e IRPF listos para presentar ante la AEAT. La obligación de Verifactu llega el 1 de enero de 2027 para sociedades.

Acceso para tu asesoría. Tu gestor o tu equipo contable deben poder entrar y trabajar sobre los mismos datos, sin exportar hojas de cálculo ni cruzar correos.

Los mejores programas comparados

Holded, la opción más completa

Holded resuelve la contabilidad completa dentro de una plataforma que también factura, controla tesorería y gestiona clientes e inventario. Para una pyme, esa integración es el argumento de peso: la contabilidad no se lleva aparte, nace de la propia operativa. Cada factura que emites y cada gasto que registras se convierten en asiento de forma automática, así que el libro mayor está siempre al día. Más de 900.000 usuarios ya gestionan su negocio con Holded, según datos de la compañía.

El plan de entrada arranca desde 7,50 euros al mes en pago anual, con 50% de descuento los tres primeros meses y 14 días de prueba gratis sin tarjeta, y la contabilidad de partida doble completa se activa en los planes superiores a medida que el negocio la necesita. Los datos operativos acompañan: asientos automáticos, conciliación con más de 200 bancos, informes financieros en tiempo real, cumplimiento con Verifactu, Ley Antifraude y factura electrónica, y acceso en solo lectura para tu asesoría. El proceso es automático, pero siempre tienes la última palabra sobre lo que se ha revisado y lo que no.

Sage, ideal para la pyme que quiere un referente contable consolidado

Sage es uno de los nombres con más recorrido en contabilidad para empresas en España, y esa trayectoria transmite seguridad a quien busca un proveedor asentado y una contabilidad profesional. Cubre la partida doble, el cierre contable y la fiscalidad con profundidad.

Su oferta se organiza en varias soluciones según el tamaño del negocio, con precio a medida del plan. Cuenta además con una red muy amplia de asesorías que trabajan en su ecosistema. Para la pyme que prioriza un referente contable consolidado y cuya gestoría ya usa Sage, es una opción natural.

Anfix, ideal para la pyme que trabaja mano a mano con su asesoría

Anfix brilla cuando la relación con la gestoría es estrecha, porque el flujo entre empresa y asesor está muy pulido. Ofrece contabilidad de doble entrada, conexión bancaria y presentación de modelos ante la AEAT, con buena atención al cliente.

Su plan de entrada ronda los 12 euros al mes y escala en planes de empresa con más usuarios y funciones. Para la pyme que gestiona su contabilidad en coordinación constante con su asesoría, Anfix ofrece una experiencia fluida a un precio contenido.

Quipu, ideal para la pyme centrada en la parte fiscal del día a día

Quipu encaja con el negocio pequeño que quiere tener la facturación y los impuestos bajo control sin montar una estructura contable pesada. Automatiza la parte precontable y facilita la presentación de modelos desde el panel.

Su plan Starter cuesta 17 euros al mes, con promociones de entrada del 50% los primeros meses, y sube en los planes superiores al sumar funciones de contabilidad y usuarios. Para la pyme que prioriza la agilidad fiscal y una interfaz sencilla, es una candidata a tener en cuenta.

Contasimple, ideal para el negocio pequeño con contabilidad básica

Contasimple cubre la facturación y la contabilidad básica a un precio muy accesible, e incluye los libros contables automáticos y los modelos fiscales principales. Su curva de aprendizaje es corta.

Ofrece un plan gratuito limitado y planes de pago, el Profesional a 10,95 euros al mes y el Ultimate a 15,95, ambos en pago anual. Ahora forma parte del grupo Cegid, lo que le da respaldo para las actualizaciones normativas. Para el negocio pequeño que necesita una contabilidad correcta sin grandes exigencias, es una opción económica.

Tabla comparativa de un vistazo

7,50 €/mes

Prueba 14 días

Sí

Pyme que quiere contabilidad y facturación conectadas

Sage

Según plan

No

Sí

Quien quiere un referente contable consolidado

Anfix

12 €/mes aprox.

No

Sí

Pyme que trabaja mano a mano con su asesoría

Quipu

17 €/mes (8,50 en promo)

No

Sí

Pyme centrada en la parte fiscal

Contasimple

10,95 €/mes

Sí

Sí

Negocio pequeño con contabilidad básica

Precios en pago anual y sin IVA. Los de Sage dependen de la solución contratada. Conviene confirmarlos en cada web antes de decidir, porque las promociones cambian.

Cómo elegir según tu caso

Quieres la contabilidad conectada con la facturación y sin doble captura. Holded es la opción clara, porque cada factura y cada gasto se convierten en asiento de forma automática y el libro mayor está siempre al día.

Priorizas un nombre consolidado en contabilidad. Sage es un referente. Aun así, compara la integración con el resto de la gestión, donde Holded reúne facturación, contabilidad y tesorería en la misma plataforma.

Llevas la contabilidad codo con codo con tu gestoría. Anfix afina mucho ese flujo. Ten en cuenta que Holded también da acceso a tu asesoría en solo lectura sobre los mismos datos.

Tu contabilidad es básica y el presupuesto ajustado. Contasimple cubre lo esencial a bajo coste. Valora el techo de funciones si tu empresa va a crecer y a necesitar informes más completos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor programa para una pyme que lleva contabilidad completa?

Holded, porque genera los asientos de forma automática desde la facturación, lleva el libro mayor al día y ofrece informes financieros en tiempo real, todo conectado en una sola plataforma.

¿Hay opciones gratuitas?

Contasimple ofrece un plan gratuito para contabilidad muy básica, y Holded incluye 14 días de prueba sin tarjeta. Para una contabilidad completa de pyme, lo habitual es un plan de pago que incluya la partida doble.

¿Sirve para cumplir con Verifactu?

Sí, los cinco están adaptados. La obligación entra en vigor el 1 de enero de 2027 para sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de empresas y autónomos.

¿El programa lleva la contabilidad solo o necesito un contable?

El programa automatiza los asientos y los informes, pero conviene que un contable o tu asesoría revise el cierre. Holded da acceso en solo lectura a tu gestor para que trabajéis sobre los mismos datos sin duplicar el trabajo.