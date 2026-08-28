Educación
Cómo solicitar las ayudas de 2.500 euros para estudiar el máster de turismo en Ibiza
La convocatoria del Consell está dirigida a residentes en la isla matriculados en el programa de la UIB para 2026-2028
El Consell de Ibiza ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con un máximo de 50.000 euros para profesionales del sector turístico de la isla que cursen el Màster de Formació Permanent en Dirección Estratégica y Transformación Digital de Empresas Turísticas, título propio de la Universitat de les Illes Balears (UIB), durante la edición 2026-2028. El programa permitirá conceder hasta 20 ayudas de 2.500 euros cada una para contribuir a sufragar el coste de la matrícula, que asciende a 4.500 euros.
El Consell señala que la convocatoria tiene como finalidad contribuir a la profesionalización del sector turístico de Ibiza y a la mejora de la competitividad de la isla en un mercado global. La institución sostiene que el incremento de la calidad requiere, entre otras actuaciones, un esfuerzo continuado en la formación de los recursos humanos para que sus conocimientos y aptitudes se adapten a las necesidades de un sector dinámico y en evolución constante.
Formación en dirección, innovación y digitalización
El máster consta de 60 créditos ECTS, se impartirá de forma presencial en Ibiza y comenzará en octubre de 2026, con finalización prevista en junio de 2028. El programa está orientado a reforzar las competencias en dirección, innovación, digitalización y liderazgo de los profesionales del sector turístico.
El plan de estudios aborda la gestión estratégica de empresas y destinos turísticos, el aprovechamiento de las tecnologías más innovadoras aplicadas al sector y las responsabilidades sociales derivadas de la actividad turística. Según explica el Consell de Ibiza, la formación combina el rigor académico universitario con la experiencia práctica de profesionales de la industria turística.
Requisitos para solicitar las ayudas
Podrán solicitar las ayudas las personas mayores de edad residentes en Ibiza que tengan nacionalidad española o, en el caso de personas extranjeras, residencia legal en España. También deberán estar matriculadas en el máster, haber abonado total o parcialmente la matrícula, cursar efectivamente los estudios y estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Consell de Ibiza.
Para tramitar la ayuda deberá presentarse el formulario de solicitud, la declaración responsable, la documentación acreditativa de la identidad y la residencia en Ibiza, así como la matrícula en el máster y el justificante del pago efectuado. También deberá aportarse el alta como acreedor del Consell si esta no consta previamente o si se ha producido alguna modificación.
Las ayudas se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva y se concederán por riguroso orden de entrada en el Registro del Consell de las solicitudes completas, hasta alcanzar un máximo de 20 beneficiarios y agotar el crédito disponible. Si una solicitud necesita ser subsanada, se tendrá en cuenta la fecha y la hora en la que haya sido completada correctamente.
Las subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma total no supere el coste de los estudios.
Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Registro General de Entrada del Consell de Ibiza o telemáticamente a través de la sede electrónica de la institución. No se admitirá la presentación únicamente por correo electrónico. El plazo finalizará el próximo jueves 1 de octubre.
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