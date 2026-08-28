Hï Ibiza
Un fin de semana de cierres en el club de Platja d’en Bossa
Dom Dolla pone el broche final a su residencia e Indira Paganotto despide ARTCORE en un fin de semana de diversidad musical
Hï Ibiza arranca un fin de semana marcado por dos cierres que resumen la diversidad musical del club. Este viernes, Dom Dolla pone fin a su segunda residencia, después de trece semanas al frente del Theatre y de consolidar su creciente peso en la isla.
Junto al australiano estarán DJ Heartstring, Luke Alessi B2B Sophie McAlister y Tyson O’Brien, mientras Ewan McVicar mantiene Club Knuckles en la Club Room con Sasha y Spray. House, espíritu de club y una experiencia multi-room que invita a cambiar de pista, sonido y energía durante toda la noche.
El domingo, Indira Paganotto despide ARTCORE en la Club Room con psy-techno y el trance. Elli Acula, KiNK y Marhu acompañan a la artista española en una última noche en la que lleva su universo hasta el límite.
En el Theatre, CAMELPHAT cierra su etapa dominical de Summer of Love junto a Adam Ten y Nick Curly, antes de regresar a los viernes en septiembre. Beatport Live completa la cita en Wild Corner, reforzando una propuesta en la que cada sala cuenta su historia musical.
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