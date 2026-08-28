Seis serpientes salen a la vez de una trampa en Ibiza: “Estaban todas intentando escapar”, afirma Dean Gallagher

Dean Gallagher se encontró hace unas dos semanas con una escena poco habitual al revisar una de las trampas instaladas en una finca de la zona de Santa Agnès. Lo que en un primer momento parecían ser dos o tres ejemplares terminó convirtiéndose en un grupo de seis culebras de herradura que comenzaron a salir prácticamente al mismo tiempo. «Tuve que recogerlas muy rápido porque estaban todas intentando escapar», explica Gallagher, que bromea: "Una caja de sorpresas".

En la imagen, Gallagher aparece sujetando varios ejemplares de diferentes tamaños, algunos de alrededor de 70 centímetros y otros que alcanzaban aproximadamente el metro de longitud. Durante la operación llegó a recibir varias mordeduras en el brazo y en la mano, aunque recuerda que se trata de serpientes no venenosas.

No pueden liberarse en otro punto de la isla

Los animales capturados no pueden liberarse en otro punto de la isla. Según explica Gallagher, los ejemplares deben sacrificarse siguiendo las indicaciones establecidas para el control de especies invasoras y posteriormente se comunica la captura a Línea Verde, con fotografías y datos que permiten documentar su presencia en las diferentes zonas de Ibiza.

Gallagher, de origen británico y australiano, lleva más de veinte años viviendo en Ibiza y comenzó a implicarse especialmente en este problema después de observar cómo las sargantanes desaparecían de algunas de las propiedades en las que trabaja en mantenimiento y gestión. Desde entonces colabora con particulares, voluntarios y asociaciones en la retirada de serpientes, especialmente cuando aparecen numerosos ejemplares en una misma trampa o entran en viviendas.

Su principal preocupación está ahora en la situación de la sargantana pitiusa. Gallagher asegura que en algunas zonas donde trabaja ha visto disminuir drásticamente su presencia y considera que la presión de las serpientes se suma a otros problemas, como los residuos abandonados en espacios naturales o la presencia de gatos. Por ello, aprovechó para lanzar un mensaje directo a la directora general de Medio Ambiente del Govern, Ana Torres, a quien pide actuar con urgencia para proteger a los pocos ejemplares que todavía sobreviven, ya que, a su juicio, las trampas para serpientes son necesarias pero no suficientes para garantizar su conservación.

Al mismo tiempo, insiste en evitar mensajes alarmistas sobre la presencia de culebras en Ibiza. Gallagher señala que durante todo el verano apenas ha tenido noticia de ejemplares cerca de playas y recuerda que estas serpientes no representan el peligro que en ocasiones puede transmitir una imagen tan llamativa como la que protagoniza.