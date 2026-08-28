Sant Josep dispara sus escuelas de verano: 600 niños, más plazas y una semana extra para las familias

Las escuelas de verano de Sant Josep encaran el final de la temporada con más plazas, más actividades y más de 600 niños inscritos en los tres centros municipales. La oferta de este año se ha repartido entre Ses Planes, con 210 plazas; Can Raspalls, también con 210, y L’Urgell, con 180.

El periodo principal finalizará el 31 de agosto, aunque el servicio continuará del 1 al 4 de septiembre con una semana extraordinaria pensada para ayudar a las familias a cuadrar los últimos días antes del inicio del curso escolar.

El Ayuntamiento destaca que la oferta de las escuelas de verano ha crecido de forma sostenida en los últimos años. En concreto, el número de plazas se ha incrementado en más de un 50% respecto a hace tres años, consolidando este servicio municipal como una herramienta de conciliación durante los meses de verano.

El alcalde de Sant Josep, Vicente Roig, ha subrayado el esfuerzo realizado para ampliar el servicio y atender diferentes realidades familiares. “Además de la ampliación de plazas, a día de hoy podemos decir que tenemos 30 plazas de niños con necesidades especiales y 70 plazas de niños derivados de Servicios Sociales del Ayuntamiento”, ha señalado.

Piscina, playa, granja, hípica y primeros auxilios

La programación de este verano ha combinado actividades lúdicas, deportivas, educativas y de descubrimiento del entorno. Los niños han participado en sesiones de piscina y playa, juegos de agua y espuma, actividades con hinchables, salidas a un parque acuático para los alumnos de Primaria, talleres de apicultura, visitas a la granja con elaboración de pan, hípica y excursiones al Piruleto Park.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha destacado el trabajo previo de organización y la variedad de propuestas incluidas este año. “Hemos querido que las escuelas de verano sean un espacio de diversión, aprendizaje y convivencia, con actividades diferentes y adaptadas a las diferentes edades”, ha explicado.

La oferta también ha incluido actividades como MasterChef, cuentacuentos, talleres de emociones para los más pequeños, sesiones de cine, Miniolimpiadas en colaboración con la Concejalía de Deportes, celebraciones de Carnaval y el festival de final de curso.

Además, se han mantenido proyectos ya integrados en la programación, como Sant Josep en Sap, un concurso para poner a prueba los conocimientos sobre cultura ibicenca, y la jornada Socorrista por un día, en la que los participantes han aprendido cómo actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Centros climatizados y más sombra

Uno de los puntos centrales de esta edición ha sido la adaptación de las escuelas a las altas temperaturas del verano. La coordinadora de Juventud, Iratxe López, ha explicado que se han reforzado las medidas para mejorar las condiciones de los niños durante las actividades.

“Este año hemos reforzado especialmente las medidas para que los niños estén en las mejores condiciones: los tres centros han estado climatizados, hemos incorporado nuevas zonas de sombra y hemos programado actividades de agua cada semana”, ha detallado. A estas medidas se ha sumado la programación semanal de actividades de piscina y playa durante el verano, precisamente para hacer frente al calor y diversificar la oferta.

Otra de las novedades ha sido la formación en primeros auxilios de todos los monitores y directores de las escuelas de verano, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante las actividades.