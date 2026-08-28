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Sant Antoni reconoce a seis finalistas del concurso de dibujo

Sant Antoni reconoce a seis finalistas del concurso de dibujo | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

Sant Antoni reconoce a seis finalistas del concurso de dibujo | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

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El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Juventud, Jorge Nacher, han entregado diplomas de reconocimiento a los seis niños y niñas de las escuelas de verano del municipio finalistas del concurso de dibujo para diseñar las camisetas de la tercera edición del evento ‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’.

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