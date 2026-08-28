Sant Antoni autorizó el festival del eclipse en la playa sabiendo que era ilegal

El Ayuntamiento de Sant Antoni autorizó el festival musical en la playa de s'Arenal celebrado el 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar que convirtió el municipio un hervidero de gente, sabiendo que era ilegal. Así se desprende de la autorización expedida por la Demarcación de Costas. El documento, al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, advierte claramente de que la autorización estaba condicionada a "garantizar, en todo caso, el acceso libre y gratuito a todo el dominio público, incluido la zona en la cual se desarrollará el acontecimiento municipal". Y eso no sucedió.

El 7 de julio, Costas, organismo público dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ya se pronunció negativamente respecto a la posible celebración del evento, bautizado como Feels Like Festival, precisamente porque se estaban vendiendo entradas con precios que oscilaban entre los 35 y los 55 euros, lo que choca con la normativa sobre la ocupación del dominio público.

Sin embargo, esto no frenó a los promotores del evento, que siguieron adelante con los preparativos y continuaron vendiendo entradas, a pesar de que sabían que nunca tendrían permiso salvo que dejaran que los asistentes entraran gratis al recinto, lo que evidentemente mermaría mucho los beneficios, ya que solo quedarían los ingresos por consumo de bebidas.

El aforo máximo permitido del festival se fijó en 5.000 asistentes, por lo que los ingresos estimados por este concepto podrían superar los 200.000 euros. En su informe económico, la empresa promotora, The Soul Community, fijó su previsión de beneficios en 10.500 euros, según desveló la concejala socialista Cristina María Ribas durante el pleno municipal del pasado jueves.

La playa, ocupada por el festival / Instagram

La promotora garantizó la gratuidad

Tal y como figura en la documentación del expediente municipal, el mismo 12 de agosto la promotora presentó un escrito asegurando que no iba a cobrar entradas y que iba a garantizar el acceso a todo el mundo a la playa. Al mismo tiempo, seguía vendiendo tiques en la taquilla del recinto, que impedía el paso a los viandantes con vallas encadenadas hasta la misma orilla del agua.

Con este escrito, Costas finalmente dio luz verde siempre que se cumpliera ese condicionante y a las 15.55 horas, tan solo cinco minutos de la apertura de puertas, el Ayuntamiento comunicó la autorización definitiva a los promotores, tal y como confirmó la concejala de Urbanismo, Eva María Prats, durante el pleno municipal.

Los otros tres condicionantes que ponía Costas, además del acceso libre a la playa, eran los siguientes: que la ocupación de dominio público marítimo-terrestre se realizara del 12 al 13 de agosto, que no se instalaran elementos sobre las zonas dunares; y que el titular de la autorización, de conformidad con el artículo 84 y siguientes de la Ley, 22/1988, de Costas y el artículo 181 y siguientes del Reglamento general de costas, abonara el importe correspondiente al canon.

Además de ese canon fijado por Costas, los promotores también debían abonar los 199 euros de la correspondiente tasa administrativa al Ayuntamiento de Sant Antoni. A pesar de que ser una cantidad muy asequible para un evento de estas características, los promotores no la habían pagado cuando se celebró el festival y todavía tardaron unos días más en saldar esa deuda.

Por otra parte, el informe ambiental incorporado al expediente también advertía de lo siguiente: "La concentración de público en la línea de costa aumenta el riesgo de que residuos de diversa naturaleza sean arrastrados al mar. Asimismo, la ocupación de la superficie de playa impide temporalmente el uso recreativo habitual del dominio público marítimo-terrestre por parte del resto de ciudadanos y turistas".

La fórmula del interés general

El Consistorio también declaró de interés general el Feel Like Festival, igual que hizo con el Ibiza Global Festival, igualmente celebrado en la playa de s'Arenal a principios de julio, y en los dos eventos que ha acogido este verano la cantera de sa Pedrera: el The Rocky Dessert, festival de música electrónica organizado el 20 de junio; y la polémica fiesta egipcia, un cumpleaños privado realizado al día siguiente del eclipse.

Está fórmula recurrente del interés general aligerar los trámites administrativos e incluso dejar sin validez algunas normativas, como ocurre con la ordenanza de ruido. En el caso del Feel Like Festival, el alcalde, Marcos Serra, aseguró durante el último pleno que se había otorgado por una donación benéfica, igual que los 40.000 euros aportados a Cáritas Sant Antoni y los 10.000 al Motoclub Formentera i Eivissa por los organizadores de la fiesta egipcia, pero no aclaró el importe ni el destinatario de esta ayuda.

Además, durante el último pleno el alcalde también descargó al Consistorio de cualquier irregularidad cometida durante todos estos eventos y aseguró que la responsabilidad de cumplir con lo acordado recae en los respectivos organizadores. Neus Mateu, concejala de Seguridad Ciudadana, ha confirmado que estuvo en el recinto del Feel Like Festival el día del eclipse y que lo hizo para comprobar la seguridad del evento, añadiendo que es "totalmente falso" que estuviera de fiesta, como le ha acusado el PSOE.