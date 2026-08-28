La cantera verde de Sant Antoni: dibujos infantiles para aprender a reciclar vidrio

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha entregado este viernes los premios de la quinta edición del concurso de dibujo sobre reciclaje 'Reduïm, reutilitzem i reciclem vidre!', una iniciativa dirigida a los niños del municipio para expresar, a través de la creatividad, la importancia de cuidar el planeta y reciclar correctamente los envases de vidrio.

La convocatoria la han impulsado las concejalías de Medio Ambiente y Juventud dentro de las actividades de las escuelas de verano municipales y del Espai Jove. Los participantes proceden de los colegios Sant Antoni, Vara de Rey y Cervantes. La concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Pepita Torres, junto a la educadora ambiental Sara Gómez Urbano, han entregado los premios y han reconocido especialmente a los autores de los trabajos ganadores.

El certamen se ha organizado en dos categorías. En la categoría Infantil, dirigida a los niños de tres a seis años, el premio ha sido para Rosario González Paredes, del colegio Cervantes. En la categoría de Primaria, destinada a menores de entre siete y 11 años, el primer premio ha recaído en Carla Bonilla Lorenzo, del colegio Sant Antoni; el segundo, en Thiago Madri Moreno, del Vara de Rey, y el tercero, en Naiala Cayuela Ribas, de este mismo centro.

Según el Ayuntamiento, los trabajos presentados han transmitido mensajes para fomentar el reciclaje y el cuidado del planeta. Entre los principales motivos utilizados figuran el contenedor verde, la Tierra, los diferentes envases que pueden reciclarse y la posibilidad de dar una segunda vida al vidrio mediante su correcta separación y reutilización.

Los premiados

Los ganadores de cada categoría han recibido diferentes premios. El primer premio consiste en un vale para disfrutar de una clase de windsurf organizada por el Club Náutico de Sant Antoni, mientras que el segundo y el tercero consisten en una tarjeta regalo para la papelería Carlin.

La actividad forma parte de la séptima edición del #MovimientoBanderasVerdes, la campaña de Ecovidrio que reconoce el compromiso de los municipios costeros y del sector hostelero con el reciclaje de envases de vidrio durante el verano. Sant Antoni obtuvo este distintivo por primera vez en 2021 y lo ha revalidado de manera consecutiva desde entonces, por lo que este año aspira a conseguir su sexta Bandera Verde.

El Ayuntamiento sostiene que la implicación de las generaciones más jóvenes permite ampliar el alcance de la campaña más allá del sector Horeca y trasladar el mensaje del reciclaje a los hogares del municipio. Asimismo, ha agradecido a todos los participantes su papel como "embajadores del reciclaje" y su capacidad para transmitir mediante sus trabajos que "cada pequeño gesto puede contribuir a proteger el entorno".

Los datos de recogida de vidrio aportados por el Ayuntamiento reflejan un aumento respecto al año anterior. En julio de 2025 se recogieron 260 toneladas de envases de vidrio, mientras que en julio de 2026 la cifra alcanzó las 280 toneladas, un incremento del 7,7 %. El Consistorio considera que estos resultados refuerzan la posición de Sant Antoni como uno de los municipios de referencia de Baleares en materia de reciclaje durante los meses de verano.