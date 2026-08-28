"Confit pagès" y “de la higuera a la boca”: las recetas con higos de Ibiza que más gustan a los lectores

La temporada de higos en Ibiza ha empezado antes de lo habitual, empujada por el calor, y los árboles bien cuidados llegan cargados, aunque bajo la presión de la torcassa, la paloma torcaz que se ha convertido en una de las grandes amenazas para la cosecha. Mientras agricultores y productores hablan de variedades, lluvia, figuesflors, higos verdals, albacors, orioles o coll de dama, los lectores de Diario de Ibiza han respondido a una pregunta mucho más doméstica y directa: ¿cuál es tu receta favorita con higos de Ibiza?

Y la respuesta, como casi siempre que se pregunta por algo que se come con las manos y con memoria, va de lo más sencillo a lo más elaborado. Hay quien no necesita receta, quien tira de tradición payesa, quien los lleva al horno con queso, quien los flambea con ron y quien los convierte en batido.

La opción más pura la resume Maria Ferrer Clapés con una frase que huele a verano y a árbol familiar: “De la higuera a la boca”. En la misma línea, Art Mischa Valencia España apuesta por “comérmelos frescas del árbol”, mientras que Susana Maura Gamero tampoco ve necesidad de añadir demasiadas florituras: “Tal cual son estupendos, solo con pan”. Moisés Moreno López propone una fórmula igual de directa, pero con parada previa en frío: “Nevera y comer”. Esa es una de las grandes verdades del higo: si está en su punto, casi todo lo demás sobra.

Higos secos, almendras y memoria isleña

Entre las respuestas aparece con fuerza una preparación muy vinculada a la tradición local: los higos secos rellenos de almendra. Paqui Roig Torres lo explica así: “Higos secos con almendras, en ibicenco xereques”. Jean Willi añade una variante más contundente: “Higos secos con un trozo de queso manchego dentro, xereques”. Lina Roig también se queda con el clásico: “Higos secos con almendras”.

Eulalia Torres lo llama de otra manera, pero la idea va por el mismo camino: “Confit pagés: un higo seco con una almendra dentro”. En estas respuestas aparece la Ibiza de despensa, la de aprovechar la fruta de temporada, secarla y guardarla para cuando ya no queda verano en la higuera. También Carmen Torres responde simplemente “figues seques”, en una de esas fórmulas que no necesitan explicación para quien ha crecido con ellas cerca.

Con queso, nueces, foie o sobrasada

El higo, dulce y delicado, se presta especialmente bien a mezclarse con grasas, salados y quesos. Eva Moreno Barroso propone “higos secos y queso o una nuez”. Rosa Linda sube un punto la receta y los imagina “al gratén con queso de cabra y romero”. Fish Mediastudios se va hacia el aperitivo de mesa vestida: “Canapé de higos con foie y sal Maldon…”.

La combinación dulce-salada también lleva inevitablemente a la sobrasada. Antonia Torres Tur propone “coca de higos y sobrasada”, una de esas mezclas que suenan a cocina ibicenca de verdad: masa, fruta, grasa, horno y contraste. Andreas Fernández prefiere otra forma clásica de alargar la temporada: “Mermelada de higos”. Y Segundo Jiménez se queda con una receta de fondo más adulto: “Higos al vino”.

Del gratinado al ron

También hay lectores que llevan el higo al terreno del postre caliente. Mari Mari propone una receta con aire de sobremesa larga: “Fritos con mantequilla y flambeados con ron”. Es una de las respuestas más golosas del debate, en una línea parecida a quienes imaginan el higo como base de un plato dulce, templado y algo festivo.

Chaimae Boujat Boulaich plantea, en cambio, una preparación fría y más contemporánea: “Zumo de higos congelados batidos con zumo de naranja, plátano y miel o dátiles para la dulzura… riquísimo”. Un batido de fruta madura, congelador y dulzor natural que demuestra que el higo también puede salir de la cocina tradicional y entrar en la merienda de verano.